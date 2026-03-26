Apple ajoute Bosch, Cirrus Logic et d'autres entreprises à son programme de fabrication aux États-Unis, pour un investissement de 400 millions de dollars

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 8)

Apple AAPL.O a déclaré qu'elle ajoutait Bosch, Cirrus Logic CRUS.O , TDK 6762.T et Qnity Electronics

Q.N à son programme de fabrication aux États-Unis, avec des plans d'investissement de 400 millions de dollars jusqu'en 2030 pour développer la production de composants clés aux États-Unis.

Cette initiative intervient alors que les entreprises déplacent de plus en plus la fabrication et les chaînes d'approvisionnement essentielles vers les États-Unis afin de réduire les risques géopolitiques et de renforcer la production nationale.

Cette expansion s'appuie sur l'engagement d'Apple, annoncé l'année dernière, d'investir 600 milliards de dollars sur quatre ans dans la production américaine.

Les nouveaux partenariats se concentreront sur la production de capteurs, de circuits intégrés et de matériaux avancés utilisés dans les appareils Apple, certains composants étant fabriqués pour la première fois aux États-Unis.

Apple a déclaré que cette expansion contribuerait à créer des emplois et à renforcer les capacités américaines en matière de fabrication de semi-conducteurs et d'électronique de pointe.

Dans le cadre du programme, Apple travaillera avec Bosch et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW pour produire des puces pour le matériel de détection dans les installations de TSMC dans l'État de Washington.

Cirrus Logic collaborera avec GlobalFoundries GFS.O pour développer des technologies de traitement des semi-conducteurs prenant en charge des fonctions telles que Face ID.

TDK, fournisseur de longue date, commencera à fabriquer des capteurs aux États-Unis pour la première fois, tandis que Qnity Electronics fournira des matériaux essentiels à la production de semi-conducteurs et aux technologies liées à l'IA.