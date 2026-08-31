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Apple accuse un employé d'OpenAI d'avoir consulté des schémas de circuits après avoir rejoint une start-up
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 22:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du dossier)

Apple AAPL.O a accusé lundi qu’un défendeur dans son procès pour violation de secrets d’affaires contre OpenAI, le créateur de ChatGPT, avait accédé au schéma d’un circuit convertisseur de puissance alors qu’il travaillait chez OpenAI, selon un document déposé devant un tribunal fédéral américain.

•Apple a accusé que Chang Liu, un ancien ingénieur électricien système senior chez Apple, avait accédé à ce schéma et entraîné un agent d’IA à l’aide d’informations exclusives à Apple en mars 2026.

•Apple affirme que ces nouveaux éléments de preuve ont été mis au jour grâce à un MacBook qu’OpenAI a remis à Apple le 21 août dans le cadre de la procédure judiciaire.

•Apple demande à un tribunal fédéral américain d’accélérer la procédure de communication des pièces dans le cadre du procès pour violation de secret d’affaires intenté contre OpenAI.

•OpenAI a demandé le rejet de la plainte d’Apple, affirmant qu’elle développe des produits “entièrement nouveaux”.

•OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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