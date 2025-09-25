Apple accuse la législation européenne sur les technologies d'être à l'origine du report de certaines fonctionnalités et des risques liés à la place de marché des applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Selon Apple, la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) retarde les fonctionnalités et augmente les risques pour les utilisateurs

*

Apple déclare qu'il pourrait ne pas être en mesure de répondre aux exigences de la loi sur les marchés numériques

*

Le fabricant de l'iPhone a exhorté les régulateurs à réévaluer l'impact de la loi sur les consommateurs européens

(Réécrit tout au long de l'article avec des détails et du contexte)

Apple AAPL.O a déclaré mercredi que les utilisateurs de l'Union européenne subissaient des retards dans les nouvelles fonctionnalités et étaient confrontés à des risques accrus en matière de confidentialité et de sécurité en raison de la loi historique sur les marchés numériques (DMA), une réglementation radicale qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques.

Le fabricant de l'iPhone a exhorté les régulateurs à réévaluer la manière dont la loi affecte les consommateurs européens qui utilisent ses produits, et a déclaré qu'il continuerait à travailler pour offrir de nouvelles fonctionnalités tout en respectant les exigences légales.

L'entreprise a déclaré que la loi l'avait obligée à reporter le déploiement de plusieurs fonctionnalités dans l'UE, notamment la fonction "iPhone Mirroring to Mac" et la traduction en direct avec les AirPods, en invoquant des problèmes techniques.

Apple, qui vend des millions de ses appareils et services dans la région, a ajouté que les fonctions de géolocalisation de Maps ont également été reportées dans l'UE parce que la DMA exige qu'Apple fasse fonctionner certaines fonctions avec des produits autres que ceux d'Apple ou avec des développeurs tiers avant de les mettre sur le marché.

Le fabricant de l'iPhone a déclaré qu'il n'avait pas trouvé le moyen de se conformer à ses exigences sans compromettre les données des utilisateurs et que les garanties qu'il avait proposées avaient été rejetées par la Commission européenne.

"Il est devenu évident que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes créés par la DMA", a déclaré Apple.

"Au fil du temps, il est devenu évident que la DMA n'aide pas les marchés. Il est plus difficile de faire des affaires en Europe."

La Commission européenne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

En juin, Apple a modifié les règles et les tarifs de son App Store dans l'UE afin de se conformer à l'ordonnance de concurrence de l'Union européenne.

Le DMA, qui est entré en vigueur l'année dernière, exige que les grandes entreprises technologiques ouvrent leurs plateformes aux concurrents.

Apple a déclaré que cela avait conduit à une expérience "plus risquée et moins intuitive" pour les utilisateurs de l'UE, avec le téléchargement latéral et les places de marché alternatives introduisant des menaces telles que les escroqueries, les logiciels malveillants et les applications pornographiques, qui étaient auparavant interdites sur l'App Store.

L'administration Trump a constamment critiqué le DMA, tandis que la Commission a fermement réfuté la déclaration de Donald Trump.

Apple a demandé à l'UE d'abroger ou de réduire considérablement la réglementation, a rapporté le Wall Street Journal mercredi. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

(1 dollar = 0,8511 euro)