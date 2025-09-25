 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 711,00
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple accuse la législation européenne sur les technologies d'être à l'origine du report de certaines fonctionnalités et des risques liés à la place de marché des applications
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 06:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Selon Apple, la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) retarde les fonctionnalités et augmente les risques pour les utilisateurs

*

Apple déclare qu'il pourrait ne pas être en mesure de répondre aux exigences de la loi sur les marchés numériques

*

Le fabricant de l'iPhone a exhorté les régulateurs à réévaluer l'impact de la loi sur les consommateurs européens

(Réécrit tout au long de l'article avec des détails et du contexte)

Apple AAPL.O a déclaré mercredi que les utilisateurs de l'Union européenne subissaient des retards dans les nouvelles fonctionnalités et étaient confrontés à des risques accrus en matière de confidentialité et de sécurité en raison de la loi historique sur les marchés numériques (DMA), une réglementation radicale qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques.

Le fabricant de l'iPhone a exhorté les régulateurs à réévaluer la manière dont la loi affecte les consommateurs européens qui utilisent ses produits, et a déclaré qu'il continuerait à travailler pour offrir de nouvelles fonctionnalités tout en respectant les exigences légales.

L'entreprise a déclaré que la loi l'avait obligée à reporter le déploiement de plusieurs fonctionnalités dans l'UE, notamment la fonction "iPhone Mirroring to Mac" et la traduction en direct avec les AirPods, en invoquant des problèmes techniques.

Apple, qui vend des millions de ses appareils et services dans la région, a ajouté que les fonctions de géolocalisation de Maps ont également été reportées dans l'UE parce que la DMA exige qu'Apple fasse fonctionner certaines fonctions avec des produits autres que ceux d'Apple ou avec des développeurs tiers avant de les mettre sur le marché.

Le fabricant de l'iPhone a déclaré qu'il n'avait pas trouvé le moyen de se conformer à ses exigences sans compromettre les données des utilisateurs et que les garanties qu'il avait proposées avaient été rejetées par la Commission européenne.

"Il est devenu évident que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes créés par la DMA", a déclaré Apple.

"Au fil du temps, il est devenu évident que la DMA n'aide pas les marchés. Il est plus difficile de faire des affaires en Europe."

La Commission européenne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

En juin, Apple a modifié les règles et les tarifs de son App Store dans l'UE afin de se conformer à l'ordonnance de concurrence de l'Union européenne.

Le DMA, qui est entré en vigueur l'année dernière, exige que les grandes entreprises technologiques ouvrent leurs plateformes aux concurrents.

Apple a déclaré que cela avait conduit à une expérience "plus risquée et moins intuitive" pour les utilisateurs de l'UE, avec le téléchargement latéral et les places de marché alternatives introduisant des menaces telles que les escroqueries, les logiciels malveillants et les applications pornographiques, qui étaient auparavant interdites sur l'App Store.

L'administration Trump a constamment critiqué le DMA, tandis que la Commission a fermement réfuté la déclaration de Donald Trump.

Apple a demandé à l'UE d'abroger ou de réduire considérablement la réglementation, a rapporté le Wall Street Journal mercredi. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

(1 dollar = 0,8511 euro)

Apple

Valeurs associées

APPLE
252,3100 USD NASDAQ -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers coupent et enlèvent un arbre tombé à la suite du passage du super typhon Ragasa à Yangjiang, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, le 25 septembre 2025 ( AFP / ADEK BERRY )
    Le sud de la Chine à l'heure du nettoyage après le passage du typhon Ragasa
    information fournie par AFP 25.09.2025 06:54 

    Des centaines de milliers d'habitants du sud de la Chine entreprennent jeudi de nettoyer les dégâts causés par le puissant typhon Ragasa qui a laissé derrière lui arbres et panneaux arrachés. Ragasa s'est abattu mercredi sur la province du Guangdong, où vivent ... Lire la suite

  • Panneaux solaires à Ordos dans le désert de Kubuqi, le 10 août 2025 ( AFP / Pedro PARDO )
    La Chine couvre ses déserts de panneaux solaires pour alimenter son économie
    information fournie par AFP 25.09.2025 06:51 

    Dans un désert du nord de la Chine, un océan de panneaux solaires bleus recouvre le sable ocre, épousant le relief de dunes comme des vagues, symbole de la transition énergétique à marche forcée du géant asiatique. "Avant, il n'y avait rien ici (...) c'était complètement ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Le président palestinien Mahmoud Abbas s'exprime par vidéo lors d'un sommet au siège des Nations unies, à New York, le 22 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU
    information fournie par AFP 25.09.2025 05:43 

    Après une nouvelle vague de reconnaissance de l'Etat de Palestine, le président palestinien Mahmoud Abbas s'exprimera jeudi devant l'ONU par vidéo, empêché de se rendre à New York par l'administration Trump. Les Etats-Unis ont refusé d'accorder des visas à quelque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank