Apple a discuté en interne de l'achat de Mistral et de Perplexity, rapporte The Information

Apple AAPL.O a mené des discussions en interne sur l'acquisition de la startup française d'IA Mistral ainsi que de Perplexity, a rapporté mardi The Information, citant des personnes familières avec le sujet.

Apple a été à la traîne de ses rivaux tels que Google (Alphabet ) et Samsung en termes de déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans ses appareils.

Le mois dernier, le directeur général Tim Cook a indiqué qu'Apple était ouvert à des acquisitions plus importantes liées à l'IA pour accélérer sa feuille de route, un changement par rapport à sa position historiquement conservatrice en matière de fusions et d'acquisitions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Perplexity, qui est soutenu par Nvidia NVDA.O et le fondateur d'Amazon AMZN.O Jeff Bezos, a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de conversations de fusion incluant la société, en dehors de ses propres acquisitions.

Apple et Mistral n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Mistral, soutenu par Nvidia, a été évalué à plus de 6 milliards de dollars après son tour de financement de série B l'année dernière et le Financial Times a rapporté ce mois-ci que la société française était en pourparlers pour lever 1 milliard de dollars à une évaluation de 10 milliards de dollars.

Des cadres du fabricant de l'iPhone ont eu des discussions internes sur une éventuelle offre pour Perplexity, a rapporté Bloomberg News au début de l'année.