Appian vise environ 2 milliards de dollars pour l'Afrique, mais met en garde contre le risque politique qui fait fuir les capitaux

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* L'Afrique pourrait bénéficier d'environ un tiers des investissements prévus, compris entre 5 et 7 milliards de dollars

* Les États africains ont augmenté les redevances et renforcé la réglementation minière

* Le directeur général s'attend à ce que la demande de cuivre dépasse l'offre

par Maxwell Akalaare Adombila

Appian Capital Advisory prévoit d’investir entre 5 et 7 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours des 12 à 24 prochains mois, dont environ 2 milliards en Afrique, a déclaré son directeur général, Michael Scherb, bien que l’incertitude politique pousse les investissements vers l’Amérique latine.

Cette société de capital-investissement minier basée à Londres détient actuellement trois participations actives en Afrique et s'est désengagée de trois autres. Ces désengagements concernent notamment des projets au Burkina Faso et en Tanzanie, survenus respectivement dans le contexte d'un coup d'État et d'une crise électorale. Appian détient quatre participations actives en Amérique latine, principalement au Brésil.

Ces dernières années, les gouvernements africains ont renforcé leur contrôle sur leurs secteurs miniers, en révisant les codes miniers, en augmentant les redevances et en exigeant une plus grande participation locale, dans le but d’obtenir une part plus importante des richesses minérales.

L’Amérique latine a généralement maintenu des régimes fiscaux et d’octroi de permis plus stables, malgré le nationalisme des ressources observé chez de grands producteurs comme le Chili, le Pérou et le Mexique.

"La géologie ne change pas, mais la politique gouvernementale, si", a déclaré M. Scherb à Reuters mardi. "Le départ des investisseurs est coûteux, mais il l’est tout autant pour les gouvernements, car ces capitaux partent tout simplement ailleurs."

M. Scherb a indiqué qu’Appian considérait le Maroc, la Namibie et le Botswana comme des juridictions minières de premier plan et qu’elle évaluait actuellement des opportunités au Ghana, en Côte d’Ivoire, en Mauritanie et au Sénégal.

Appian investit dans l’or, le cuivre, le zinc, les terres rares et d’autres minéraux stratégiques. La société reste optimiste quant au cuivre, a-t-il ajouté, s’attendant à ce que la croissance de l’offre peine à suivre le rythme de la demande liée à l’électrification, à l’intelligence artificielle, aux centres de données et à l’extension du réseau électrique.

Il a ajouté que les pays africains pourraient capter une part nettement plus importante des investissements miniers mondiaux en simplifiant les procédures d’autorisation et en améliorant la prévisibilité des politiques.

"Les capitaux sont là", a déclaré M. Scherb. "La question est de savoir quels pays créeront la stabilité et la prévisibilité nécessaires pour les attirer."