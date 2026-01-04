Appel du matin pour l'Asie - Marchés mondiaux

Marchés Net Chng Marchés boursiers Net Chng boursiers S&P/ASX 200** 8,727.80 13.50 NZX 50** 13548.42 0.29 DJIA 48,382.39 319.09 NIKKEI** 50,339.48 -187.42 Nasdaq 23,235.63 -6.36 FTSE** 9,951.14 19.76 S&P 500 6,858.47 12.97 Hang Seng** 26,338.47 707.97 SPI 200 Fut 8718 11 STI** 4,656.12 9.91 SSEC** 3,968.84 3.72 KOSPI** 4,309.63 95.46 --------------------------------------------------------------------------------------- - Obligation Obligation s s JP 10 YR 2.0650 -0.0100 KR 3.384 -0.001 Bond Obligation s 10 ans AU 4.8310 0.0210 US 10 YR 4.1946 0 Obligation Bond s 10 ans NZ 10 YR 4.5300 0.0000 Obligation 4.8712 0 Bond s US 30 ans --------------------------------------------------------------------------------------- - Devises SGD US$ 0.0000 0 KRW US$ 1,442.390 -0.26 AUD US$ 0.0000 0 NZD US$ 0.5760 -0.0009 EUR US$ 1.1721 0.0002 Yen US$ 156.7300 -0.08 THB US$ 31.4700 0 PHP US$ 58.7850 -0.012 IDR US$ 16,715 45 INR US$ 89.9940 0.0315 MYR US$ 4.0520 0 TWD US$ 31.4190 -0.019 CNY US$ 6.9879 -0.0061 HKD US$ 7.7908 0.0003 --------------------------------------------------------------------------------------- - Matières premières Or au comptant 4,313.29 -5.38 Argent (Lon) 71.77 0.41 Fut d'or 4,329.6 -11.5 Brent brut 60.75 -0.10 américain Minerai de fer - - Indice TRJCRB - - TOCOM JPY341,6 -3.9 Cuivre LME 12,674 451.5 Caoutchouc --------------------------------------------------------------------------------------- -- ** indique le prix de clôture Tous les prix sont à 1839 GMT EQUITES MONDIAL - Les actions américaines ont oscillé vers une clôture mitigée, les rendements du Trésor américain ont grimpé et le dollar s'est raffermi vendredi, le premier jour de transactions de l'année 2026. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 4,41 points, soit 0,43%, pour atteindre 1 019,15. Pour un rapport complet, cliquez sur MKTS/GLOB - - - - NEW YORK - Les indices Dow et S&P 500 ont terminé en hausse vendredi, entamant l'année 2026 en mettant fin à une série de quatre jours de baisse, aidés par les gains des fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et Boeing BA.N . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 319,10 points, soit 0,66%, à 48 382,39, le S&P 500 .SPX a gagné 12,97 points, soit 0,19%, à 6 858,47 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 6,36 points, soit 0,03%, à 23 235,63. Pour un rapport complet, cliquez sur .N - - - - LONDRES - Les actions européennes ont entamé l'année 2026 en atteignant des records vendredi, prolongeant le rallye exceptionnel de 2025, les actions des secteurs de la technologie et de la défense étant à l'origine des gains. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,7% à 596,14, à seulement quatre points de la barre très surveillée des 600 points, alors que les traders revenaient des célébrations du Nouvel An. Pour un rapport complet, cliquez sur .EU - - - - SHANGHAI - Les marchés boursiers et interbancaires chinois seront fermés du 1er au 3 janvier pour les vacances du Nouvel An, et reprendront leurs activités le lundi 5 janvier. Pour un rapport complet, cliquez sur .SS - - - - AUSTRALIE - Les actions australiennes ont mis fin à une série de quatre jours de pertes vendredi, les investisseurs revenant vers les valeurs financières phares et portant l'indice à son plus haut niveau en clôture d'une semaine, tandis qu'un repli des minières a limité les gains au cours d'une séance peu animée. Le S&P/ASX 200 .AXJO a augmenté de 0,2% pour atteindre 8.727,8 points, son plus haut niveau depuis le 24 décembre. Pour un rapport complet, cliquez sur .AX - - - - SEOUL - Les actions sud-coréennes ont clôturé à un niveau record vendredi, démarrant l'année 2026 sur une bonne note, les investisseurs restant optimistes sur l'économie suite à des données commerciales positives. L'indice de référence KOSPI .KS11 a clôturé en hausse de 95,46 points, soit 2,27%, à un niveau record de 4 309,63. Pour un rapport complet, cliquez sur KRW/ - - - - MARCHÉ DES CHANGES NEW YORK - Le dollar américain a commencé 2026 plus fort vendredi, mettant fin à la chute de l'année dernière contre la plupart des devises, alors que les investisseurs se tournent vers une semaine critique de données économiques qui pourraient orienter la politique de la Réserve fédérale et les marchés mondiaux. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,24% à 98,48. Pour un rapport complet, cliquez sur USD/ - - - - SHANGHAI - Les marchés boursiers et interbancaires chinois seront fermés du 1er au 3 janvier pour les vacances du Nouvel An, et reprendront leurs activités le lundi 5 janvier. Pour un rapport complet, cliquez sur CNY/ - - - - AUSTRALIE - Les dollars australien et néo-zélandais ont terminé l'année sur une note stable mercredi, s'accrochant à des gains annuels solides par rapport à leurs homologues américains, les investisseurs pariant sur la prochaine hausse des taux d'intérêt dans leur pays. L'Aussie était stable à 0,6695 $ AUD=D3 , juste à côté du récent sommet de 14 mois à 0,6727 $. Pour un rapport complet, cliquez sur AUD/ - - - - SEOUL - Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté. Le won était coté à 1 441,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore KRW=KFTC , 0,16% de moins que sa clôture précédente à 1 439,5. Pour un rapport complet, cliquez sur KRW/ - - - - TRÉSORERIE NEW YORK - Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement augmenté au cours de la première journée de transactions du Nouvel An, alors que les participants au marché se tournent vers les rapports sur l'emploi de la semaine prochaine pour obtenir des signes de la direction de l'économie en 2026. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4,1 points de base à 4,196% vendredi. Pour un rapport complet, cliquez sur US/ - - - - LONDRES - Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement augmenté vendredi, les investisseurs envisageant une année qui sera à nouveau marquée par d'importantes ventes de nouvelles dettes, l'impact des mesures de relance budgétaire de l'Allemagne et des vents contraires géopolitiques. Le rendement du Bund allemand a augmenté de 3,1 points de base à 2,89% DE10YT=RR Pour un rapport complet, cliquez sur GVD/EUR MATIÈRES PRECIEUSES OR - Les métaux précieux ont entamé la première séance de transactions de la nouvelle année en s'appuyant sur les gains importants de 2025, les tensions géopolitiques et les attentes de réductions des taux américains maintenant la demande d'or à un niveau élevé. L'or au comptant XAU= était stable à 4 313,29 $ l'once, à 01:46 p.m. ET, (1846 GMT), après avoir augmenté jusqu'à 4 402,06 $ plus tôt dans la session. Pour un rapport complet, cliquez sur GOL/ - - - - MINERAIS DE FER - Le Dalian Commodity Exchange et le Shanghai Futures Exchange seront fermés les 1er et 2 janvier pour les vacances du Nouvel An en Chine, ont annoncé les bourses. Pour un rapport complet, cliquez sur IRONORE/ - - - - MÉTAUX DE BASE - Le cuivre londonien a augmenté au début des échanges de la nouvelle année vendredi après un excellent 2025, la faiblesse du dollar américain continuant à apporter un soutien, tandis que l'aluminium a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a grimpé de 0,8% à 12 519,50 dollars la tonne métrique à 0807 GMT. Pour un rapport complet, cliquez sur MET/L - - - - PÉTROLE - Les cours du pétrole se sont inscrits en baisse vendredi au premier jour de cotation de l'année 2026, après avoir enregistré leur plus forte perte annuelle depuis 2020, les investisseurs mettant en balance les inquiétudes sur l'excès d'offre et les risques géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et les exportations du Venezuela. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont clôturé en baisse de 10 cents à 60,75 dollars le baril. Pour un rapport complet, cliquez sur O/R - - - - HUILE DE PALME - Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont chuté et enregistré une baisse hebdomadaire vendredi, leur première séance de 2026, alors que les traders digèrent les données d'exportation moroses des enquêteurs de cargaison et attendent les chiffres de production de décembre pour de nouvelles indications de prix. Le contrat de référence de l'huile de palme FCPOc3 pour la livraison en mars sur le Bursa Malaysia Derivatives Exchange a chuté de 1,48% à 3 990 ringgit ($984,70) la tonne métrique à la clôture. Pour un rapport complet, cliquez sur POI/ - - - - CAOUTCHOUC - Les contrats à terme sur le caoutchouc japonais ont mis fin à une série de huit séances de hausse, mercredi, lestés par l'apaisement des craintes concernant l'offre du principal producteur, la Thaïlande, et ont enregistré leur première baisse annuelle en trois ans. Le contrat de caoutchouc de la Bourse d'Osaka (OSE) pour livraison en juin JRUc6 , 0#2JRU: a chuté de 3,9 yens, soit 1,13%, à 341,6 yens (2,18) le kg. Pour un rapport complet, cliquez sur RUB/T - - - -