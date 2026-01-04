 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Appel du matin pour l'Asie - Marchés mondiaux
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 19:41

  
 Marchés                        Net Chng    Marchés boursiers                Net Chng
 boursiers                                                                   
 S&P/ASX 200**   8,727.80       13.50       NZX 50**            13548.42     0.29
 DJIA            48,382.39      319.09      NIKKEI**            50,339.48    -187.42
 Nasdaq          23,235.63      -6.36       FTSE**              9,951.14     19.76
 S&P 500         6,858.47       12.97       Hang Seng**         26,338.47    707.97
 SPI 200 Fut     8718           11          STI**               4,656.12     9.91
 SSEC**          3,968.84       3.72        KOSPI**             4,309.63     95.46
   
---------------------------------------------------------------------------------------
-

 Obligation                           Obligation              
 s                                    s                       
 JP 10 YR    2.0650      -0.0100      KR          3.384       -0.001
 Bond                                 Obligation              
                                      s 10 ans                
 AU          4.8310      0.0210       US 10 YR    4.1946      0
 Obligation                           Bond                    
 s 10 ans                                                     
 NZ 10 YR    4.5300      0.0000       Obligation  4.8712      0
 Bond                                 s US 30                 
                                      ans                     
 
   
---------------------------------------------------------------------------------------
- 
    
 Devises                                                      
 SGD US$     0.0000      0            KRW US$     1,442.390   -0.26
 AUD US$     0.0000      0            NZD US$     0.5760      -0.0009
 EUR US$     1.1721      0.0002       Yen US$     156.7300    -0.08
 THB US$     31.4700     0            PHP US$     58.7850     -0.012
 IDR US$     16,715      45           INR US$     89.9940     0.0315
 MYR US$     4.0520      0            TWD US$     31.4190     -0.019
 CNY US$     6.9879      -0.0061      HKD US$     7.7908      0.0003
 
   
---------------------------------------------------------------------------------------
- 
 Matières                                                                    
 premières                                                                   
 Or au comptant  4,313.29       -5.38       Argent (Lon)        71.77        0.41
 Fut d'or        4,329.6        -11.5       Brent brut          60.75        -0.10
 américain                                                                   
 Minerai de fer  -              -           Indice TRJCRB       -            -
 TOCOM           JPY341,6       -3.9        Cuivre LME          12,674       451.5
 Caoutchouc                                                                  
 ---------------------------------------------------------------------------------------
-- 
    ** indique le prix de clôture 
    Tous les prix sont à 1839 GMT
    
    EQUITES

    MONDIAL - Les actions américaines ont oscillé vers une clôture mitigée, les
rendements du Trésor américain ont grimpé et le dollar s'est raffermi vendredi, le
premier jour de transactions de l'année 2026.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a augmenté de 4,41 points, soit
0,43%, pour atteindre 1 019,15. 
    Pour un rapport complet, cliquez sur  MKTS/GLOB 
    
    - - - -
    
    NEW YORK - Les indices Dow et S&P 500 ont terminé en hausse vendredi, entamant
l'année 2026 en mettant fin à une série de quatre jours de baisse, aidés par les gains
des fabricants de puces Nvidia  NVDA.O , Intel  INTC.O  et Boeing  BA.N .
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 319,10 points, soit 0,66%, à 48
382,39, le S&P 500  .SPX  a gagné 12,97 points, soit 0,19%, à 6 858,47 et le Nasdaq
Composite  .IXIC  a perdu 6,36 points, soit 0,03%, à 23 235,63.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  .N 
    
    - - - -
    
    LONDRES - Les actions européennes ont entamé l'année 2026 en atteignant des records
vendredi, prolongeant le rallye exceptionnel de 2025, les actions des secteurs de la
technologie et de la défense étant à l'origine des gains.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,7% à 596,14, à seulement
quatre points de la barre très surveillée des 600 points, alors que les traders
revenaient des célébrations du Nouvel An. 
    Pour un rapport complet, cliquez sur  .EU 
    
    - - - -
    
    SHANGHAI - Les marchés boursiers et interbancaires chinois seront fermés du 1er au
3 janvier pour les vacances du Nouvel An, et reprendront leurs activités le lundi 5
janvier.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  .SS 
    
    - - - -
    
    AUSTRALIE - Les actions australiennes ont mis fin à une série de quatre jours de
pertes vendredi, les investisseurs revenant vers les valeurs financières phares et
portant l'indice à son plus haut niveau en clôture d'une semaine, tandis qu'un repli
des minières a limité les gains au cours d'une séance peu animée.
    Le S&P/ASX 200  .AXJO  a augmenté de 0,2% pour atteindre 8.727,8 points, son plus
haut niveau depuis le 24 décembre.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  .AX 
    
    - - - -
    
    SEOUL - Les actions sud-coréennes ont clôturé à un niveau record vendredi,
démarrant l'année 2026 sur une bonne note, les investisseurs restant optimistes sur
l'économie suite à des données commerciales positives. 
    L'indice de référence KOSPI  .KS11  a clôturé en hausse de 95,46 points, soit
2,27%, à un niveau record de 4 309,63.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  KRW/ 
    
    - - - -
    
    MARCHÉ DES CHANGES

    NEW YORK - Le dollar américain a commencé 2026 plus fort vendredi, mettant fin à la
chute de l'année dernière contre la plupart des devises, alors que les investisseurs se
tournent vers une semaine critique de données économiques qui pourraient orienter la
politique de la Réserve fédérale et les marchés mondiaux.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de
devises, a augmenté de 0,24% à 98,48.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  USD/ 

    - - - -
    
    SHANGHAI - Les marchés boursiers et interbancaires chinois seront fermés du 1er au
3 janvier pour les vacances du Nouvel An, et reprendront leurs activités le lundi 5
janvier.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  CNY/ 
    
    - - - -
    
    AUSTRALIE - Les dollars australien et néo-zélandais ont terminé l'année sur une
note stable mercredi, s'accrochant à des gains annuels solides par rapport à leurs
homologues américains, les investisseurs pariant sur la prochaine hausse des taux
d'intérêt dans leur pays.
    L'Aussie était stable à 0,6695 $  AUD=D3 , juste à côté du récent sommet de 14 mois
à 0,6727 $. 
    Pour un rapport complet, cliquez sur  AUD/ 
    
    - - - -
    
    SEOUL - Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence
a augmenté.
    Le won était coté à 1 441,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore
 KRW=KFTC , 0,16% de moins que sa clôture précédente à 1 439,5.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  KRW/ 
    
    - - - -
    
    TRÉSORERIE
    
    NEW YORK - Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement
augmenté au cours de la première journée de transactions du Nouvel An, alors que les
participants au marché se tournent vers les rapports sur l'emploi de la semaine
prochaine pour obtenir des signes de la direction de l'économie en 2026.
    Le rendement des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté de 4,1 points de
base à 4,196% vendredi. 
    Pour un rapport complet, cliquez sur  US/ 
    
    - - - -
    
    LONDRES - Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement
augmenté vendredi, les investisseurs envisageant une année qui sera à nouveau marquée
par d'importantes ventes de nouvelles dettes, l'impact des mesures de relance
budgétaire de l'Allemagne et des vents contraires géopolitiques.
    Le rendement du Bund allemand a augmenté de 3,1 points de base à 2,89%  DE10YT=RR 
    Pour un rapport complet, cliquez sur  GVD/EUR 
    
    
    MATIÈRES PRECIEUSES
    
    OR - Les métaux précieux ont entamé la première séance de transactions de la
nouvelle année en s'appuyant sur les gains importants de 2025, les tensions
géopolitiques et les attentes de réductions des taux américains maintenant la demande
d'or à un niveau élevé.
    L'or au comptant  XAU=  était stable à 4 313,29 $ l'once, à 01:46 p.m. ET, (1846
GMT), après avoir augmenté jusqu'à 4 402,06 $ plus tôt dans la session.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  GOL/ 
    
    - - - -
    
    MINERAIS DE FER - Le Dalian Commodity Exchange et le Shanghai Futures Exchange
seront fermés les 1er et 2 janvier pour les vacances du Nouvel An en Chine, ont annoncé
les bourses.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  IRONORE/ 
    
    - - - -
    
    MÉTAUX DE BASE - Le cuivre londonien a augmenté au début des échanges de la
nouvelle année vendredi après un excellent 2025, la faiblesse du dollar américain
continuant à apporter un soutien, tandis que l'aluminium a atteint son plus haut niveau
depuis mai 2022.
    Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange  CMCU3  a grimpé de 0,8% à 12
519,50 dollars la tonne métrique à 0807 GMT. 
    Pour un rapport complet, cliquez sur  MET/L 
    
    - - - -
    
    PÉTROLE - Les cours du pétrole se sont inscrits en baisse vendredi au premier jour
de cotation de l'année 2026, après avoir enregistré leur plus forte perte annuelle
depuis 2020, les investisseurs mettant en balance les inquiétudes sur l'excès d'offre
et les risques géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et les exportations du
Venezuela.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont clôturé en baisse de 10 cents
à 60,75 dollars le baril.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  O/R 
    
    - - - -
    
    HUILE DE PALME - Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont chuté et
enregistré une baisse hebdomadaire vendredi, leur première séance de 2026, alors que
les traders digèrent les données d'exportation moroses des enquêteurs de cargaison et
attendent les chiffres de production de décembre pour de nouvelles indications de prix.
    Le contrat de référence de l'huile de palme  FCPOc3  pour la livraison en mars sur
le Bursa Malaysia Derivatives Exchange a chuté de 1,48% à 3 990 ringgit ($984,70) la
tonne métrique à la clôture.
    Pour un rapport complet, cliquez sur  POI/ 
    
    - - - -
    
    CAOUTCHOUC - Les contrats à terme sur le caoutchouc japonais ont mis fin à une
série de huit séances de hausse, mercredi, lestés par l'apaisement des craintes
concernant l'offre du principal producteur, la Thaïlande, et ont enregistré leur
première baisse annuelle en trois ans.
    Le contrat de caoutchouc de la Bourse d'Osaka (OSE) pour livraison en juin  JRUc6 ,
 0#2JRU:  a chuté de 3,9 yens, soit 1,13%, à 341,6 yens (2,18) le kg.


    Pour un rapport complet, cliquez sur  RUB/T 
    
    - - - -
Devises

Valeurs associées

BOEING CO
227,700 USD NYSE +4,87%
DEU BENCHMARK 10A
2,999 Rates +1,48%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 382,39 Pts Index Ex +0,66%
INTEL
39,3800 USD NASDAQ +6,72%
NASDAQ Composite
23 235,63 Pts Index Ex -0,03%
NVIDIA
188,8500 USD NASDAQ +1,26%
Or
4 330,49 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
60,83 USD Ice Europ -0,13%
S&P 500 INDEX
6 858,47 Pts CBOE +0,19%
STOXX Europe 600
596,14 Pts DJ STOXX +0,67%
USA BENCHMARK 10A
4,168 Rates +1,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank