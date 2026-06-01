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Apotex Health envisage de lever jusqu'à 1,2 milliard de dollars canadiens, ce qui pourrait redynamiser le marché des introductions en bourse à Toronto
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société canadienne de santé Apotex Health a annoncé lundi qu'elle comptait lever jusqu'à 1,2 milliard de dollars canadiens (868,06 millions de dollars) dans le cadre d'une introduction en bourse à la Bourse de Toronto, une opération qui pourrait contribuer à redynamiser le marché des introductions en bourse du pays, actuellement en perte de vitesse.

Apotex a indiqué qu'elle prévoyait d'offrir entre 41,7 millions et 50 millions d'actions à un prix compris entre 20 et 24 dollars canadiens, pour un produit brut de 1 milliard de dollars canadiens.

La société a indiqué qu'elle levait environ 850 millions de dollars canadiens en émettant de nouvelles actions, tandis que les actionnaires existants vendraient pour environ 150 millions de dollars canadiens d'actions dans le cadre de l'opération. Cette introduction en bourse est l’une des premières opérations majeures sur le TSX cette année, après seulement une poignée d’introductions ces dernières années, les entreprises ayant évité un marché morose pour lever de nouveaux capitaux. Cependant, le regain de confiance économique et la hausse du TSX ont suscité un regain d'intérêt, incitant des entreprises des secteurs de la technologie, des ressources naturelles et d'autres secteurs à revoir leurs plans.

La société de calcul quantique torontoise Xanadu Quantum Technologies XNDU.TO est entrée en bourse plus tôt cette année par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique, s’inscrivant à la fois au Nasdaq et à la TSX, et levant environ 300 millions de dollars.

Apotex, qui dessert des clients dans environ 70 pays d’Amérique du Nord et du Sud, a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 8 % au cours des quatre derniers exercices, a-t-elle indiqué, principalement grâce à son activité principale de médicaments génériques, en se concentrant sur les produits lancés en premier sur le marché et en se développant dans des domaines à plus forte valeur ajoutée tels que les génériques spécialisés, les médicaments de marque et les biosimilaires. Parmi les souscripteurs de l'opération figuraient RBC Capital Markets, TD Securities et la Banque Scotia. BMO Capital Markets et Jefferies sont les co-teneurs de livre, a indiqué Apotex dans un communiqué de presse.

(1 $ = 1,3824 dollar canadien)

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