Apollo s'envole après avoir franchi la barre des 1.000 milliards de dollars d'actifs

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6 mai - ** Les actions d'Apollo Global Management APO.N , gestionnaire d'actifs alternatifs, progressent de 2,2% à 133,11 dollars avant l'ouverture du marché ** Les actifs sous gestion de la société ont dépassé les 1.000 milliards de dollars, propulsant les revenus de commissions du premier trimestre à un niveau record

** APO a atteint son objectif de 1.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour cette année et vise 1.500 milliards de dollars d'ici 2029

** Le bénéfice ajusté du premier trimestre augmente de 8% pour atteindre 1,21 milliard de dollars

** Cependant, la société a enregistré une perte nette de 1.9 milliard de dollars selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP), principalement en raison de 2.1 milliards de dollars de pertes latentes sur des investissements dans le secteur des retraites

** À la clôture d'hier, l'action APO affichait une baisse de 10% depuis le début de l'année, contre une hausse de 6% pour le S&P 500 .SPX