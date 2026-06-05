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Apollo renonce à son projet de rachat de la société britannique Bodycote pour 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 08:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'offre et le contexte tout au long du texte)

La société américaine Apollo Global Management APO.N n'a pas l'intention de faire une offre ferme pour la société britannique de services de traitement thermique Bodycote BOY.L , ont déclaré les groupes vendredi, mettant fin aux négociations concernant une proposition de 1,52 milliard de livres sterling (2,04 milliards de dollars).

Le gestionnaire d'actifs alternatifs avait soumis une offre conditionnelle entièrement en numéraire à Bodycote le mois dernier, après plusieurs tentatives précédentes, provoquant une flambée du cours de l'action, l'offre de 885 pence par action représentant une prime de près de 27 %.

Apollo, qui n'a donné aucune raison pour sa décision, ne pourra plus faire de nouvelle approche pendant six mois en vertu des règles britanniques en matière de rachat, sauf dans certaines conditions spécifiques.

“Apollo continue de tenir Bodycote et son équipe de direction en haute estime, et apprécie les discussions menées avec eux ainsi qu'avec le conseil d'administration de Bodycote”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

(1 $ = 0,7450 livre)

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