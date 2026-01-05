Apollo investit 1,2 milliard de dollars dans l'entreprise de produits de construction QXO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

QXO QXO.N a déclaré lundi que des fonds gérés par des filiales d'Apollo Global Management et certains autres investisseurs ont accepté d'investir 1,2 milliard de dollars dans le distributeur de produits de construction afin de poursuivre des opportunités d'acquisition.