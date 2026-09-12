Apollo Global serait en pourparlers pour racheter la division orthopédique de J&J, selon Bloomberg News

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(Ajoute des précisions et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Apollo Global Management APO.N serait en pourparlers pour acquérir la division orthopédique de Johnson & Johnson, JNJ.N , dans le cadre d'une opération qui pourrait la valoriser à près de 20 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources.

Plusieurs sociétés de capital-investissement seraient intéressées par le rachat de cette division, a indiqué Bloomberg News, ajoutant qu'un accord pourrait être conclu d'ici quelques semaines.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apollo Global Management et Johnson & Johnson n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L’année dernière , J&J avait annoncé son intention de scinder sa division orthopédique, connue sous le nom de DePuy Synthes, pour en faire une société indépendante dans un délai de 18 à 24 mois, afin de se concentrer davantage sur les segments de la santé à forte croissance.

La division orthopédique de J&J fabrique des implants de hanche, de genou et d’épaule, des instruments chirurgicaux et d’autres produits, et a généré un chiffre d’affaires de 9,3 milliards de dollars en 2025.