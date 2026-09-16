Apollo Global Management accorde un financement de 585 millions de dollars au fournisseur d'espaces de bureaux TEC

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Apollo Global Management APO.N a accordé un financement de 585 millions de dollars au fournisseur d’espaces de bureaux The Executive Centre (TEC), a annoncé mardi ce gestionnaire d’actifs basé aux États-Unis.

Voici quelques détails supplémentaires concernant cette opération:

* Les fonds seront utilisés pour refinancer la dette existante et soutenir les projets d'expansion de TEC.

* Bloomberg avait rapporté le mois dernier que TEC cherchait à obtenir un prêt d’environ 500 millions de dollars pour refinancer sa dette et financer ses dépenses d’investissement.

* Basée à Hong Kong, TEC exploite des espaces de travail dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, avec un portefeuille de plus de 260 centres répartis dans 38 villes.