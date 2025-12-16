Apollo Global envisage de vendre Atlas Air pour 12 milliards de dollars, selon Bloomberg News

Apollo Global APO.N étudie la possibilité de vendre Atlas Air pour environ 12 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.