Apollo explore la vente du distributeur alimentaire hispanique Heritage Grocers Group, selon certaines sources

La société de capital-investissement Apollo Global Management APO.N cherche à vendre sa chaîne d'épiceries hispaniques Heritage Grocers Group, ce qui pourrait rapporter environ 1,5 milliard de dollars, alors que la peur des raids d'immigration affaiblit la demande des consommateurs dans les communautés latino-américaines à travers les États-Unis, selon deux personnes familières de l'affaire.

L'entreprise travaille avec la banque d'investissement UBS sur le processus de vente, ont déclaré ces personnes, qui ont requis l'anonymat car il s'agit d'une affaire privée.

La chaîne de magasins d'alimentation génère environ 150 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars.

Apollo et UBS ont refusé de faire des commentaires. Heritage Grocers n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Heritage possède El Rancho Supermercado, Cardenas Markets et Tony's Fresh Market. En 2022, Apollo a racheté Tony's à sa famille fondatrice et Cardenas à la société de capital-investissement KKR, puis les a combinés. Elle a ensuite acheté El Rancho en 2023. L'entreprise possède environ 115 magasins dans l'Illinois, le Texas, le Kansas, la Californie, le Nevada et l'Arizona.

Les performances de la chaîne de magasins d'alimentation ont souffert cette année de la faiblesse des dépenses de consommation. Les agences de notation ont revu à la baisse sa cote de crédit au printemps dernier en raison de la faiblesse persistante des dépenses de consommation, exacerbée par l'incertitude tarifaire. Les déportations massives au sein de la communauté hispanique et les raids des services de l'immigration et des douanes ont également incité les principaux clients hispaniques de Heritage à être plus prudents quant au moment, à l'endroit et à la manière dont ils font leurs achats.

Apollo a une longue expérience dans le secteur de l'épicerie, avec des investissements actuels et passés dans The Fresh Market, Sprouts Farmers Market, Smart & Final et Albertsons.