Apollo devance Castlelake avec une offre de 7,65 milliards de dollars sur easyJet

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EasyJet EZJ.L a donné son accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars) émanant d’Apollo Global

APO.N , a annoncé vendredi la compagnie aérienne low-cost britannique, écartant ainsi une offre inférieure de son concurrent Castlelake.

La proposition d’Apollo, d’environ 7,15 livres sterling par action easyJet, est supérieure d’environ 3,6 % à la dernière offre de Castlelake et pourrait marquer le début d’une bataille pour le rachat de la compagnie aérienne cotée à Londres. Le conseil d’administration d’easyJet a déclaré qu’il n’était plus disposé à recommander l’offre d' de Castlelake, à 6,90 livres sterling par action, sur laquelle les deux parties s’étaient mises d’accord en principe quelques jours auparavant.

“L’offre en numéraire proposée offre un résultat plus avantageux aux actionnaires d’easyJet en leur garantissant une valeur en numéraire supérieure à celle de la dernière proposition de Castlelake”, ont déclaré easyJet et Apollo dans un communiqué commun.

Apollo doit annoncer une offre ferme sur easyJet d’ici le 7 août, sous peine de se retirer. Castlelake a jusqu’au 3 août.

“Apollo croit en la stratégie actuelle d’easyJet visant à faire évoluer et à renforcer le modèle des compagnies aériennes low-cost”, a déclaré Apollo. (1 $ = 0,7447 £)