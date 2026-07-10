 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apollo devance Castlelake avec une offre de 7,65 milliards de dollars sur easyJet
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues du paragraphe 2)

EasyJet EZJ.L a donné son accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars) émanant d’Apollo Global

APO.N , a annoncé vendredi la compagnie aérienne low-cost britannique, écartant ainsi une offre inférieure de son concurrent Castlelake.

La proposition d’Apollo, d’environ 7,15 livres sterling par action easyJet, est supérieure d’environ 3,6 % à la dernière offre de Castlelake et pourrait marquer le début d’une bataille pour le rachat de la compagnie aérienne cotée à Londres. Le conseil d’administration d’easyJet a déclaré qu’il n’était plus disposé à recommander l’offre d' de Castlelake, à 6,90 livres sterling par action, sur laquelle les deux parties s’étaient mises d’accord en principe quelques jours auparavant.

“L’offre en numéraire proposée offre un résultat plus avantageux aux actionnaires d’easyJet en leur garantissant une valeur en numéraire supérieure à celle de la dernière proposition de Castlelake”, ont déclaré easyJet et Apollo dans un communiqué commun.

Apollo doit annoncer une offre ferme sur easyJet d’ici le 7 août, sous peine de se retirer. Castlelake a jusqu’au 3 août.

“Apollo croit en la stratégie actuelle d’easyJet visant à faire évoluer et à renforcer le modèle des compagnies aériennes low-cost”, a déclaré Apollo. (1 $ = 0,7447 £)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
119,820 USD NYSE +1,40%
EASYJET
669,200 GBX LSE +13,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,48 -4,15%
Pétrole Brent
75,58 -0,42%
CAC 40
8 325,41 -0,01%
SOITEC
101,35 -2,64%
STELLANTIS
4,7365 +1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank