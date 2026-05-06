Apollo dépasse les 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion et dépasse les prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'estimations au paragraphe 6, de précisions aux paragraphes 2, 3 et 4, et mise à jour des cours des actions) par Isla Binnie et Prakhar Srivastava

Apollo Global Management APO.N a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion et a dépassé les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre mercredi, après avoir enregistré des revenus trimestriels liés aux commissions record.

Le directeur général Marc Rowan s'était fixé l'objectif ambitieux, sur cinq ans, de doubler les actifs sous gestion d'Apollo pour atteindre 1 000 milliards de dollars en 2021, alors que la société tentait de rattraper son concurrent Blackstone BX.N en développant ses activités dans les domaines de l'assurance, du crédit et du capital-investissement. La société vise désormais 1 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici 2029.

Apollo a toutefois indiqué que son portefeuille de financement adossé à des actifs avait enregistré une perte de 1 % en raison d'une contribution moindre de sa filiale Atlas SP, qui avait financé la banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions.

MFS s'est effondré en février, alimentant les inquiétudes concernant les normes de crédit des banques et des fonds de crédit. HSBC a annoncé une perte inattendue mardi , qui, selon des sources proches du dossier interrogées par Reuters, serait liée à ses prêts à Atlas et à son financement de MFS.

Le résultat net ajusté d'Apollo a augmenté de 8% par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 1,21 milliard de dollars, soit 1,94 dollar par action, grâce à une hausse de 30% des bénéfices tirés de la gestion d'actifs et de l'organisation d'opérations de dette et de capitaux propres.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,93 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Les actions d'Apollo se sont redressées après avoir atteint leur plus bas niveau en mars, mais restent en baisse d'environ 10% depuis le début de l'année. Elles ont récemment progressé de 2,8% lors d'une séance pré-ouverture agitée.

Cependant, Apollo et ses homologues gestionnaires d'actifs alternatifs – qui comprennent le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier – font face depuis des mois à une pression croissante de la part des investisseurs, en raison des craintes d'un ralentissement de la croissance future et de de la menace que représente l'IA pour certains de leurs secteurs cibles, notamment les logiciels.

Les entrées de capitaux ont totalisé 115 milliards de dollars au cours du trimestre, en partie grâce à l'acquisition de l'assureur britannique Pensions Insurance Corporation (PIC) par l'intermédiaire d'Athora, un groupe européen créé par Apollo. Les investisseurs particuliers fortunés ont apporté 4 milliards de dollars.

Sur une base non ajustée, Apollo a enregistré une perte nette de 1,9 milliard de dollars, contre un bénéfice net de 418 millions de dollars un an plus tôt. Cela s'explique par une perte latente de 2,1 milliards de dollars comptabilisée sur les investissements de sa division assurance.

Les rendements de ses fonds de prêt direct, un segment du crédit privé qui a fait l'objet d'une surveillance étroite ces derniers mois, ont affiché une hausse modeste de 0,5% au premier trimestre, contre 8,5% au cours des 12 derniers mois.

Des concurrents de plus petite taille, tels que Blue Owl

OWL.N et KKR KKR.N , ont également fait état de performances négatives dans ce secteur au cours de cette période.

Le fonds de capital-investissement phare d'Apollo a affiché une perte de 0,3%. Le segment "hybrid value", que le directeur général Rowan a désigné comme un moteur de croissance, a généré un rendement de 4%.