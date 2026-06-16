Apollo Commercial va liquider ses actifs et rembourser le capital après la vente de son portefeuille

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Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N a annoncé lundi avoir décidé de liquider ses actifs, de dissoudre la société et de rembourser le capital aux investisseurs, à la suite de la vente de son portefeuille de prêts immobiliers commerciaux en avril.

La société d'investissement immobilier a indiqué que son conseil d'administration avait déclaré un dividende de 3,75 dollars par action ordinaire, payable le 15 juillet. Ce versement sera principalement classé comme un remboursement de capital, a-t-elle précisé.

* En janvier, la société avait accepté de vendre son portefeuille de prêts d'environ 9 milliards de dollars à Athene Holding à une valeur proche de la valeur totale, s'attendant à recevoir environ 1,4 milliard de dollars en trésorerie nette après remboursements et frais, tout en conservant ses participations dans les actifs immobiliers.

* À la suite de la finalisation de la vente en avril, Apollo Commercial a mené une revue stratégique, à l'issue de laquelle elle a déterminé que la dissolution de la société était « dans le meilleur intérêt de la société et des actionnaires d'ARI », a déclaré lundi le directeur général Stuart Rothstein.

* La société sollicitera l'approbation des actionnaires pour cette décision et déposera une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire auprès de la Securities and Exchange Commission détaillant son plan, a-t-elle indiqué.

* Apollo Commercial Real Estate Finance est une société d'investissement immobilier cotée (REIT) qui émet, investit dans et gère des titres de créance immobiliers commerciaux, notamment des prêts hypothécaires de premier rang et d'autres financements liés à l'immobilier.