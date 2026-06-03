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Apollo boucle la vente d'Altemira
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 11:30

Apollo Global Management annonce que les fonds qu'il gère (Apollo Funds) ont finalisé la vente de leur participation dans Altemira Holdings, une entreprise panasiatique de premier plan dans l'emballage en aluminium, à des fonds gérés par MBK Partners.

Altemira a été créée en avril 2022 grâce à la fusion de l'activité de conserves et de feuilles d'aluminium anciennement exploitée par Showa Denko et de l'activité de conserves en aluminium, ainsi que des produits laminés et extrudés de Mitsubishi Materials.

Cette société s'est imposée comme une plateforme différenciée de grande envergure, exploitant l'un des seuls écosystèmes de recyclage de l'aluminium en boucle fermée intégrés verticalement au monde, couvrant la collecte et le traitement des canettes de boissons usagées, le moulage en brames, le laminage en bobines et la fabrication de canettes pour boissons.

"L'investissement d'Apollo Funds dans Altemira met en avant son rôle de partenaire de confiance pour les principales entreprises japonaises, en offrant des solutions différenciées pour aider les entreprises à mettre en oeuvre leurs priorités stratégiques dans des secteurs historiquement difficiles d'accès pour les capitaux extérieurs", commente le gérant d'actifs alternatifs.

Cette transaction fait suite à la sortie réussie de MAFTEC par Apollo Funds, annoncée en juin 2025. Les investissements en capital-investissement d'Apollo Funds au Japon incluent Panasonic Automotive Systems et Nippon Sheet Glass (en attente de finalisation).

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