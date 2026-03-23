Apollo BDC limite les retraits des investisseurs de son fonds de crédit privé

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Apollo Debt Solutions, la société de développement commercial d'Apollo Global APO.N , a déclaré lundi qu'elle limitait les rachats à 5 % des actions après avoir reçu des demandes de rachat de la part d'actionnaires portant sur environ 11,2 % des actions.