 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

“Apollo a levé plus de 12 milliards de dollars pour son dernier fonds phare de capital-investissement jusqu'en juillet”, a déclaré son président
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apollo Global Management APO.N a levé plus de 12 milliards de dollars pour son dernier fonds phare de capital-investissement jusqu'en juillet, a déclaré mardi le président de la société, Jim Zelter.

“Nous sommes satisfaits de l'accueil réservé par le marché jusqu'à présent”, a déclaré M. Zelter aux analystes lors d'une conférence téléphonique. “Nous prévoyons que notre activité institutionnelle enregistrera une année record en termes de levée de fonds”, a-t-il ajouté.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
129,520 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0457 +14,25%
CAC 40
8 638,55 +0,29%
HAFFNER ENERGY
0,47 +6,58%
Pétrole Brent
81,49 -2,64%
SOITEC
119,2 +9,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank