“Apollo a levé plus de 12 milliards de dollars pour son dernier fonds phare de capital-investissement jusqu'en juillet”, a déclaré son président

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Apollo Global Management APO.N a levé plus de 12 milliards de dollars pour son dernier fonds phare de capital-investissement jusqu'en juillet, a déclaré mardi le président de la société, Jim Zelter.

“Nous sommes satisfaits de l'accueil réservé par le marché jusqu'à présent”, a déclaré M. Zelter aux analystes lors d'une conférence téléphonique. “Nous prévoyons que notre activité institutionnelle enregistrera une année record en termes de levée de fonds”, a-t-il ajouté.