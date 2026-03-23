Apogee Therapeutics plonge après l'annonce d'une vente d'actions prévue de 300 millions de dollars

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23 mars - ** Les actions d'Apogee Therapeutics APGE.O ont baissé de 1,2 % dans les échanges prolongés à 78,281 $, alors que la société cherche à lever des fonds ** APGE, basée à Waltham, Massachusetts, lance une offre d'actions de 300 millions de dollars

** L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les études précliniques, les essais cliniques, la fabrication et les activités de préparation commerciale à l'appui de ses programmes d'anticorps, entre autres objectifs ** Les actions d'APGE ont terminé en hausse de 20 % à 79,24 $ après que le médicament de la société contre l'eczéma, le zumilokibart, a montré lors d'un essai de phase intermédiaire un bénéfice durable chez les personnes atteintes de dermatite atopique modérée à sévère, une maladie chronique de la peau causant une éruption cutanée avec démangeaisons

** Jefferies, TD Cowen, Stifel et Guggenheim Secs sont les co-responsables de l'offre prévue

** À la clôture de lundi, les actions ont augmenté de 5% depuis le début de l'année et ont doublé au cours des 12 derniers mois

** La société a environ 69,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 5,5 milliards de dollars

** La note moyenne des 17 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 114 $, contre 97,50 $ il y a un mois, selon LSEG