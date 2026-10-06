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Apogee s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 13:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le titre du fabricant de produits verriers Apogee Enterprises APOG.O progresse de 19,1 % à 42,50 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 , les situant désormais dans une fourchette de 1,46 à 1,50 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,38 à 1,43 milliard de dollars

** La société relève également ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2027, les portant à une fourchette de 3 à 3,40 dollars, contre une fourchette précédente de 2,70 à 3,25 dollars

** Affiche un chiffre d'affaires de 391,14 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 358,2 millions de dollars il y a un an

** Annonce un BPA ajusté de 1,17 dollar, contre 98 cents il y a un an

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 2,1 % depuis le début de l'année

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