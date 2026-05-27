 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apogee lève jusqu'à 1,3 milliard de dollars auprès de Blackstone pour faire progresser le développement d'un médicament contre l'eczéma
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apogee Therapeutics APGE.O a annoncé mercredi avoir conclu un accord de financement avec Blackstone Life Sciences d'un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars afin de soutenir le développement en phase avancée et la commercialisation potentielle de son médicament expérimental contre l'eczéma, le zumilokibart.

Les actions du développeur de médicaments ont chuté de près de 12 % en pré-ouverture après qu'il eut également publié les résultats d'un essai de phase intermédiaire sur le zumilokibart.

* L'accord prévoit jusqu'à 800 millions de dollars au titre d'un accord de redevances et l'accès à un financement par emprunt senior pouvant atteindre 500 millions de dollars.

* Le zumilokibart, principal candidat-médicament d'Apogee, est en cours de développement pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère, une maladie chronique de la peau.

* Apogee a par ailleurs indiqué que le médicament avait atteint tous ses objectifs principaux et secondaires lors d'un essai de phase intermédiaire mené auprès de 346 adultes.

* La société a indiqué que 65,9 % des patients sous dose moyenne et 61,6 % de ceux sous dose plus élevée avaient obtenu une amélioration d'au moins 75 % de la gravité de l'eczéma après 16 semaines, contre 23,4 % pour le groupe sous placebo.

* La dose élevée ayant donné des résultats inférieurs à ceux de la dose moyenne, les résultats semblent mitigés et risquent de peser sur le titre, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi.

* Danielle Brill, analyste chez Truist, a déclaré que la réaction du titre pourrait également être influencée par l'accord de redevances conclu avec Blackstone, qui élimine la possibilité qu'Apogee soit un candidat potentiel à une fusion-acquisition.

* Apogee prévoit de faire passer la dose intermédiaire sélectionnée en phase d'études de phase avancée au cours du second semestre 2026.

* Joseph Catanzaro, analyste chez Mizuho, a déclaré que les données sur la dose intermédiaire, combinées à une fréquence d'administration d'entretien moins élevée, confirment le profil potentiellement "best-in-class" du médicament en termes d'efficacité et de commodité.

* Si le zumilokibart obtient l'autorisation de la FDA, Apogee pourra accéder à un financement supplémentaire pouvant atteindre 400 millions de dollars sous forme de redevances.

* "Il s'agit du plus important financement par redevances pour un programme pré-phase 3 à ce jour", a déclaré Kiran Reddy, directeur général senior chez Blackstone Life Sciences.

Valeurs associées

APOGEE THERAP
77,7500 USD NASDAQ -6,11%
BLACKSTONE
118,020 USD NYSE -0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:43 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    LDC en forme en 2025-2026 grâce au succès du poulet et des œufs
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.05.2026 08:39 

    Le leader français de la volaille LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Loué) a enregistré une hausse de ses bénéfices sur son exercice décalé 2025-2026 et largement dépassé ses objectifs notamment grâce à l'engouement des Français pour le poulet et les oeufs. En un an, ... Lire la suite

  • Bourse coréenne (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)
    Pourquoi la Corée du Sud reste la star des ETF cette année
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 08:37 

    Quand on utilise un outil de sélection d'ETF, il est impossible d'échapper aux actions coréennes dans le haut du palmarès. Et pour cause : le KOSPI, l'indice coréen de référence, a presque doublé en cinq mois, et déjà triplé en un an. La cause est connue : l'explosion ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,79 +1,91%
SOITEC
154,2 0,00%
CAC 40
8 207,89 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,269 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank