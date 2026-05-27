Apogee lève jusqu'à 1,3 milliard de dollars auprès de Blackstone pour faire progresser le développement d'un médicament contre l'eczéma

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Apogee Therapeutics APGE.O a annoncé mercredi avoir conclu un accord de financement avec Blackstone Life Sciences d'un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars afin de soutenir le développement en phase avancée et la commercialisation potentielle de son médicament expérimental contre l'eczéma, le zumilokibart.

Les actions du développeur de médicaments ont chuté de près de 12 % en pré-ouverture après qu'il eut également publié les résultats d'un essai de phase intermédiaire sur le zumilokibart.

* L'accord prévoit jusqu'à 800 millions de dollars au titre d'un accord de redevances et l'accès à un financement par emprunt senior pouvant atteindre 500 millions de dollars.

* Le zumilokibart, principal candidat-médicament d'Apogee, est en cours de développement pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère, une maladie chronique de la peau.

* Apogee a par ailleurs indiqué que le médicament avait atteint tous ses objectifs principaux et secondaires lors d'un essai de phase intermédiaire mené auprès de 346 adultes.

* La société a indiqué que 65,9 % des patients sous dose moyenne et 61,6 % de ceux sous dose plus élevée avaient obtenu une amélioration d'au moins 75 % de la gravité de l'eczéma après 16 semaines, contre 23,4 % pour le groupe sous placebo.

* La dose élevée ayant donné des résultats inférieurs à ceux de la dose moyenne, les résultats semblent mitigés et risquent de peser sur le titre, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi.

* Danielle Brill, analyste chez Truist, a déclaré que la réaction du titre pourrait également être influencée par l'accord de redevances conclu avec Blackstone, qui élimine la possibilité qu'Apogee soit un candidat potentiel à une fusion-acquisition.

* Apogee prévoit de faire passer la dose intermédiaire sélectionnée en phase d'études de phase avancée au cours du second semestre 2026.

* Joseph Catanzaro, analyste chez Mizuho, a déclaré que les données sur la dose intermédiaire, combinées à une fréquence d'administration d'entretien moins élevée, confirment le profil potentiellement "best-in-class" du médicament en termes d'efficacité et de commodité.

* Si le zumilokibart obtient l'autorisation de la FDA, Apogee pourra accéder à un financement supplémentaire pouvant atteindre 400 millions de dollars sous forme de redevances.

* "Il s'agit du plus important financement par redevances pour un programme pré-phase 3 à ce jour", a déclaré Kiran Reddy, directeur général senior chez Blackstone Life Sciences.