 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apnimed, société spécialisée dans le développement de comprimés contre l'apnée du sommeil, vise une valorisation de 608 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 14:14
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apnimed, société spécialisée dans le développement de médicaments en phase avancée, vise une valorisation pouvant atteindre 608 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Le développeur de médicaments contre l'apnée du sommeil cherche à lever jusqu'à 160 millions de dollars en proposant 10 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune, selon un document réglementaire publié lundi.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Fondée en 2017, Apnimed est une société au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments par voie orale destinés au traitement de l'apnée obstructive du sommeil et des troubles associés.

* Le principal candidat-médicament de la société, l’AD109, est un comprimé à prendre une fois par jour au moment du coucher.

* Elle prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour financer le processus d’autorisation réglementaire, le lancement commercial, ainsi que d’autres activités de recherche et développement pour de futurs produits qu’elle pourrait décider de développer.

* La société compte parmi ses investisseurs le laboratoire pharmaceutique japonais Shionogi & Co 4507.T .

* BofA Securities, Evercore ISI, Cantor et LifeSci Capital sont les chefs de file de l’opération. La société américaine prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "APMD".

* Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plus d’une décennie en 2025, grâce à l’afflux de nouveaux capitaux dans ce secteur.

* L’apnée obstructive du sommeil est une affection caractérisée par un affaissement répété des voies respiratoires pendant le sommeil, ce qui entraîne une baisse du taux d’oxygène et perturbe la respiration.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SHIONOGI & CO LT
15,805 EUR Tradegate +5,33%
SHIONOGI & CO LT
17,4500 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
88,92 -12,00%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank