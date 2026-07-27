Apnimed, société spécialisée dans le développement de comprimés contre l'apnée du sommeil, vise une valorisation de 608 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Apnimed, société spécialisée dans le développement de médicaments en phase avancée, vise une valorisation pouvant atteindre 608 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Le développeur de médicaments contre l'apnée du sommeil cherche à lever jusqu'à 160 millions de dollars en proposant 10 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune, selon un document réglementaire publié lundi.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Fondée en 2017, Apnimed est une société au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments par voie orale destinés au traitement de l'apnée obstructive du sommeil et des troubles associés.

* Le principal candidat-médicament de la société, l’AD109, est un comprimé à prendre une fois par jour au moment du coucher.

* Elle prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour financer le processus d’autorisation réglementaire, le lancement commercial, ainsi que d’autres activités de recherche et développement pour de futurs produits qu’elle pourrait décider de développer.

* La société compte parmi ses investisseurs le laboratoire pharmaceutique japonais Shionogi & Co 4507.T .

* BofA Securities, Evercore ISI, Cantor et LifeSci Capital sont les chefs de file de l’opération. La société américaine prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "APMD".

* Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plus d’une décennie en 2025, grâce à l’afflux de nouveaux capitaux dans ce secteur.

* L’apnée obstructive du sommeil est une affection caractérisée par un affaissement répété des voies respiratoires pendant le sommeil, ce qui entraîne une baisse du taux d’oxygène et perturbe la respiration.