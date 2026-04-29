 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

APERÇU : Microsoft recule alors que les investisseurs s'inquiètent des dépenses importantes consacrées à l'IA
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Microsoft MSFT.O a reculé de 1,3 % mercredi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur le retour sur investissement de ses dépenses massives dans l'IA

** Le géant du logiciel devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 16 % à 81,39 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,06 dollars contre 3,46 dollars il y a un an, selon LSEG ** Lors de la séance qui a suivi la publication du dernier rapport de MSFT le 28 janvier, l'action avait chuté de 10 %, les dépenses d'investissement record dans l'IA et le ralentissement de la croissance du cloud ayant inquiété les investisseurs, malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions ** Venant s'ajouter aux récentes inquiétudes concernant les dépenses massives en infrastructure d'IA de MSFT et de ses concurrents, le Wall Street Journal a rapporté lundi qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois ** Un accord récemment renégocié avec son partenaire OpenAI assouplit l'exclusivité , permettant à la start-up de courtiser des concurrents comme Amazon AMZN.O tout en garantissant à MSFT une part des revenus

** MSFT a chuté d'environ 12 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 6 % du Nasdaq .IXIC . L'action se situe 22 % en dessous de son plus haut historique atteint le 28 octobre

** Le titre MSFT se négocie actuellement à 23 fois les bénéfices attendus, soit un niveau inférieur à son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 29, ce qui suggère une sous-évaluation potentielle

Valeurs associées

AMAZON.COM
263,0400 USD NASDAQ +1,29%
MICROSOFT
424,4600 USD NASDAQ -1,12%
NASDAQ Composite
24 673,24 Pts Index Ex +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank