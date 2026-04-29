APERÇU : Microsoft recule alors que les investisseurs s'inquiètent des dépenses importantes consacrées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Microsoft MSFT.O a reculé de 1,3 % mercredi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur le retour sur investissement de ses dépenses massives dans l'IA

** Le géant du logiciel devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 16 % à 81,39 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,06 dollars contre 3,46 dollars il y a un an, selon LSEG ** Lors de la séance qui a suivi la publication du dernier rapport de MSFT le 28 janvier, l'action avait chuté de 10 %, les dépenses d'investissement record dans l'IA et le ralentissement de la croissance du cloud ayant inquiété les investisseurs, malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions ** Venant s'ajouter aux récentes inquiétudes concernant les dépenses massives en infrastructure d'IA de MSFT et de ses concurrents, le Wall Street Journal a rapporté lundi qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois ** Un accord récemment renégocié avec son partenaire OpenAI assouplit l'exclusivité , permettant à la start-up de courtiser des concurrents comme Amazon AMZN.O tout en garantissant à MSFT une part des revenus

** MSFT a chuté d'environ 12 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 6 % du Nasdaq .IXIC . L'action se situe 22 % en dessous de son plus haut historique atteint le 28 octobre

** Le titre MSFT se négocie actuellement à 23 fois les bénéfices attendus, soit un niveau inférieur à son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 29, ce qui suggère une sous-évaluation potentielle