APERÇU : Micron en baisse ; la demande en mémoire à large bande passante au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action Micron MU.O a reculé de 0,9 % mercredi dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur la demande pour ses puces HBM (mémoire à large bande passante), dans un contexte de récentes inquiétudes quant à la résilience du secteur de l'IA

** MU a chuté de 13 % mardi après avoir atteint un plus haut historique lundi. La volatilité récente souligne la nervosité des investisseurs vis-à-vis des entreprises liées à l’IA, qui ont alimenté la reprise de Wall Street ces dernières années

** Le fabricant de puces mémoire a enregistré une hausse d’environ 266 % depuis le début de l’année, dépassant de loin la progression d’environ 11 % de l’indice Nasdaq .IXIC , porté par l’optimisme quant à son rôle central dans l’essor de l’IA

** Selon LSEG, MU devrait annoncer un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 285 % à 35,85 milliards de dollars et un BPA ajusté de 20,78 dollars, contre 1,91 dollar il y a un an

** MU se négociait récemment à un multiple de 10 fois les estimations de bénéfices prévisionnels, ce qui suggère que le titre n’est peut-être pas surévalué malgré sa forte hausse

** MU est la société la plus négociée en termes de volume à Wall Street ce mercredi, avec environ 24 milliards de dollars de titres échangés, soit près du triple de la deuxième société la plus négociée, Nvidia NVDA.O , dont le volume s’élève à environ 8,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Les investisseurs surveillent également les perspectives de dépenses d’investissement de MU, précédemment estimées à plus de 25 milliards de dollars pour 2026, alors que la société accélère sa production pour répondre à la demande en HBM