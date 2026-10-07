APERÇU : Le cours de l'action Levi's recule, les ventes de jeans haut de gamme sous les projecteurs

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7 octobre - ** L'action Levi Strauss LEVI.N a reculé de 4,3 % à 19,65 dollars mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés après la clôture, les investisseurs étant attentifs aux progrès réalisés dans le cadre de son offensive sur le segment du denim haut de gamme, dans un contexte de prudence des consommateurs en matière de dépenses.

** Le fabricant de vêtements, connu pour ses jeans et ses vêtements décontractés, devrait afficher au troisième trimestre fiscal une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 5 % en glissement annuel, à 1,62 milliard de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 0,36 dollar, contre 0,34 dollar il y a un an, selon les données de LSEG

** Au trimestre dernier, la société avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, pariant que sa gamme de jeans haut de gamme séduirait les consommateurs aux revenus plus élevés, mais ses perspectives de bénéfices ont déçu certains investisseurs

** Dans une note préliminaire, Jefferies a déclaré s’attendre à un rapport “solide” pour le troisième trimestre, avec une demande soutenue pour le denim, soulignant que la nomination d’un nouveau directeur financier témoigne d’une attention continue portée à la croissance mondiale à venir

** Le 30 septembre, LEVI a annoncé la nomination de John Vandemore au poste de directeur financier, à compter du 1er novembre 2026; M. Vandemore a rejoint la société après avoir travaillé chez Skechers, où il a occupé le poste de directeur financier pendant les 9 dernières années et dirigé l’organisation financière mondiale de cette entreprise

** À l’issue de la séance, l’action LEVI affichait une baisse d’environ 5 % depuis le début de l’année et d’environ 20 % au cours des 12 derniers mois

** Sur 16 courtiers, 13 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 3 recommandent de “conserver”; le cours cible médian de 27 dollars est resté inchangé au cours des trois derniers mois