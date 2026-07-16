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APERÇU : Hausse attendue du bénéfice par action et du chiffre d'affaires de Netflix au deuxième trimestre ; la concurrence au centre de l'attention
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 20:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - L'action Netflix NFLX.O a progressé de 0,9 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre prévue après la clôture du marché

** Selon les analystes, la société de streaming vidéo devrait afficher un BPA ajusté de 0,79 $ contre 0,72 $ au même trimestre de l’année précédente, pour un chiffre d’affaires de 12,59 milliards de dollars, soit une hausse de 13,6 % par rapport au chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025, qui s’élevait à 11,08 milliards de dollars, d’après les données de LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le chiffre d’affaires de NFLX a atteint ou dépassé les prévisions à sept reprises, tandis que le BPA a dépassé les prévisions à six reprises, avec un écart de plus de 8 % au premier trimestre 2026 et de près de 16 % au troisième trimestre 2025 ** Les investisseurs attendront de Netflix qu’il les rassure sur sa stratégie de croissance lors de la publication de ses résultats, alors que l’engagement des utilisateurs a faibli face à une concurrence croissante provenant notamment des médias traditionnels et de YouTube

** Le cours de l’action s’établissait dernièrement à 74,32 $, contre un objectif de cours médian de 112 $, en baisse par rapport aux 115 $ enregistrés il y a un mois, selon LSEG, qui recense 52 recommandations d’analystes: 14 "achat fort", 26 "achat" et 12 "conserver"

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé d'environ 21 %, contre une hausse d'environ 6 % pour l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL

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