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APERÇU : Cerebras progresse en se concentrant sur sa stratégie de puces d'IA
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 19:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions de Cerebras Systems CBRS.O ont progressé de 0,8 % mardi, dans l'attente de la publication du premier rapport trimestriel de la société depuis son introduction en Bourse en mai, les investisseurs s'intéressant particulièrement à sa stratégie en matière de puces d'IA et à la concurrence avec Nvidia NVDA.O

** La société, dont le rapport est attendu après la clôture de la Bourse, conçoit des puces « wafer-scale » destinées à concurrencer les systèmes traditionnels basés sur des GPU

** Pour le trimestre de juin, les analystes s'attendent en moyenne à ce que la société affiche une perte de 373 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 172 millions de dollars, ainsi qu'une perte ajustée de 32 cents par action

** Cerebras a fait son entrée au Nasdaq en mai et a bénéficié de plusieurs premières couvertures d’analystes optimistes après son introduction en Bourse, les courtiers soutenant son approche non conventionnelle du traitement de l’IA

** L'action se négocie à 227 dollars, contre un prix d'introduction en Bourse de 185 dollars

** Selon les données de LSEG, dix analystes sur onze attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « acheter fortement », tandis qu’un seul recommande de « conserver »

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CEREBRAS SYS RG-A
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