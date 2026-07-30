APERÇU : Apple recule ; les investisseurs se concentrent sur les ventes d'iPhone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont reculé de 1,9 % jeudi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés après la clôture, les investisseurs se concentrant sur la croissance des ventes alors que la société a maintenu les prix de l'iPhone inchangés

** Le fabricant de l’iPhone devrait afficher une hausse de 16 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 108,65 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 1,89 dollar contre 1,57 dollar il y a un an, selon LSEG

** AAPL a augmenté les prix de l’iPad et du MacBook le mois dernier afin de compenser la hausse des coûts liée à la pénurie de puces de mémoire et de stockage provoquée par le développement massif des centres de données dédiés à l’IA, mais a maintenu les prix de l’iPhone inchangés

** Qualcomm QCOM.O , l’un de ses principaux fournisseurs, a déclaré mercredi que des contraintes d’approvisionnement réduiraient sa part de composants dans le prochain lancement d’iPhone

** Le titre AAPL a bondi d’environ 22 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 7,7 % de l’ .IXIC du Nasdaq, et s’échange actuellement à environ 4 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique atteint le 29 juillet

** L'action se négociait récemment à 35 fois les estimations de bénéfices prévisionnels, soit un niveau supérieur à la moyenne sur cinq ans de 28, ce qui suggère une surévaluation potentielle