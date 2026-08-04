 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

APERÇU : Amgen en hausse avant la publication de ses résultats
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 19:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions d'Amgen AMGN.O ont progressé de 2,2 % mardi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés après la clôture de la Bourse, les investisseurs guettant les dernières informations concernant son médicament expérimental destiné à la perte de poids

** La société de biotechnologie devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3 % à 9,42 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait reculer à 5,62 dollars, contre 6,02 dollars, selon LSEG

** AMGN a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de 7 des 8 derniers trimestres, le dernier résultat inférieur aux prévisions remontant au deuxième trimestre 2024

** La société a révélé la semaine dernière une fuite de données importante concernant les informations médicales de patients, mais n’a pour l’instant constaté aucun impact sur ses activités

** Parmi les 37 analystes qui couvrent Amgen Inc, la répartition des recommandations est la suivante: 16 avis "achat fort" ou "achat", 18 avis "conserver" et 3 avis "vendre" ou "vente forte"

** L'objectif de cours médian de 360 dollars reste inchangé par rapport au mois dernier

** Le titre affiche une hausse de 18,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 12,7 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI ** Les options sur AMGN laissent entrevoir une variation de 4,9 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi; ce chiffre est légèrement inférieur à la variation de 5,0 % enregistrée par le titre le lendemain de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert

Valeurs associées

AMGEN
386,9450 USD NASDAQ +2,13%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
54 222,89 Pts Index Ex +1,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 666,63 +0,61%
Pétrole Brent
79,21 -5,36%
HAFFNER ENERGY
0,443 +0,45%
BIOPHYTIS
0,0408 +2,00%
SOITEC
120,1 +9,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank