APERÇU : Amgen en hausse avant la publication de ses résultats

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4 août - ** Les actions d'Amgen AMGN.O ont progressé de 2,2 % mardi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés après la clôture de la Bourse, les investisseurs guettant les dernières informations concernant son médicament expérimental destiné à la perte de poids

** La société de biotechnologie devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3 % à 9,42 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait reculer à 5,62 dollars, contre 6,02 dollars, selon LSEG

** AMGN a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de 7 des 8 derniers trimestres, le dernier résultat inférieur aux prévisions remontant au deuxième trimestre 2024

** La société a révélé la semaine dernière une fuite de données importante concernant les informations médicales de patients, mais n’a pour l’instant constaté aucun impact sur ses activités

** Parmi les 37 analystes qui couvrent Amgen Inc, la répartition des recommandations est la suivante: 16 avis "achat fort" ou "achat", 18 avis "conserver" et 3 avis "vendre" ou "vente forte"

** L'objectif de cours médian de 360 dollars reste inchangé par rapport au mois dernier

** Le titre affiche une hausse de 18,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 12,7 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI ** Les options sur AMGN laissent entrevoir une variation de 4,9 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi; ce chiffre est légèrement inférieur à la variation de 5,0 % enregistrée par le titre le lendemain de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert