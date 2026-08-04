 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

APERÇU: AMD bondit alors que les investisseurs s'intéressent à la demande de puces d'IA
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 19:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions d'AMD AMD.O ont bondi de 8,99 % mardi pour atteindre 527,79 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur son activité de puces d'IA dans un contexte de concurrence intense avec Nvidia NVDA.O

** Selon LSEG, le concepteur de semi-conducteurs devrait afficher une hausse d'environ 47 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 11,28 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 1,62 dollar, contre 0,48 dollar il y a un an

** Le titre a bondi d’environ 146 % depuis le début de l’année, contre une hausse d’environ 14 % pour l’indice Nasdaq

.IXIC ; il se négociait récemment à 41 fois les bénéfices prévisionnels, soit au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 31 fois ** En mai, la société avait prévu un chiffre d’affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations grâce à une forte demande de puces d’IA, mais avait mis en garde contre un recul de ses activités de jeux vidéo et d’ordinateurs personnels au second semestre ** En juillet, AMD a annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars pour fournir des serveurs d’IA à la start-up Anthropic , renforçant ainsi sa présence sur le marché des puces d’IA dominé par Nvidia

** La recommandation moyenne de 54 analystes sur le titre est "acheter", avec 45 recommandations "acheter" ou "acheter fortement" et neuf recommandations "conserver"

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
528,7664 USD NASDAQ +9,10%
NASDAQ Composite
26 644,56 Pts Index Ex +2,82%
NVIDIA
212,9300 USD NASDAQ +3,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,39 -5,15%
CAC 40
8 666,63 +0,61%
HAFFNER ENERGY
0,443 +0,45%
BIOPHYTIS
0,0408 +2,00%
2CRSI
25,54 +4,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank