Aperam voit une baisse séquentielle de l'Ebitda ajusté au T3

Logo du fabricant d'acier inoxydable Aperam près de Paris

‌Aperam a déclaré jeudi ​s'attendre, en raison d'un effet de saisonnalité, à un ​Ebitda ajusté du troisième trimestre ​inférieur à celui ⁠enregistré au deuxième trimestre, ‌qui a pourtant dépassé les attentes.

Sur les trois ​mois ‌d'avril à juin ⁠le producteur d'acier inoxydable a affiché un Ebitda ajusté ⁠de ‌130 millions d'euros alors ⁠que les analystes ‌en attendaient en ⁠moyenne 127 millions, selon un ⁠consensus ‌partagé par l'entreprise.

Aperam déclare également ​dans ‌un communiqué que la dette financière nette ​devrait rester stable au troisième trimestre ⁠2026, puis continuer à diminuer d'ici la fin de l'année 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit ​Van Overstraeten)