Aperam voit une baisse séquentielle de l'Ebitda ajusté au T3

Logo du fabricant d'acier inoxydable Aperam près de Paris
Aperam a déclaré jeudi s'attendre, en raison d'un effet de saisonnalité, à un Ebitda ajusté du troisième trimestre inférieur à celui enregistré au deuxième trimestre, qui a pourtant dépassé les attentes.
Sur les trois mois d'avril à juin le producteur d'acier inoxydable a affiché un Ebitda ajusté de 130 millions d'euros alors que les analystes en attendaient en moyenne 127 millions, selon un consensus partagé par l'entreprise.
Aperam déclare également dans un communiqué que la dette financière nette devrait rester stable au troisième trimestre 2026, puis continuer à diminuer d'ici la fin de l'année 2026.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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