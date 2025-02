Aperam: vers un Ebitda en baisse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Aperam a publié vendredi des comptes de 4ème trimestre supérieurs aux attentes , mais déclaré s'attendre à ce que son résultat opérationnel (Ebitda) du premier trimestre soit inférieur à celui du trimestre écoulé, ce qui pesait sur son cours de Bourse ce matin.



Le spécialiste de l'acier inoxydable indique avoir dégagé sur les trois derniers mois de 2024 un Ebitda ajusté de 118 millions d'euros, à comparer à 44 millions un an auparavant et à consensus établi à 107 millions.



Son chiffre d'affaires s'est pourtant replié à 1,47 milliard d'euros sur la période, contre 1,55 milliard un an plus tôt, sous l'effet d'une baisse de ses livraisons d'acier, qui ont atteint 505.000 tonnes au 4ème trimestre contre 541.000 un an plus tôt.



Dans un communiqué, Aperam explique avoir toutefois bénéficié d'un 'mix' favorable et du reflux de ses coûts d'achat.



En revanche, le sidérurgiste basé au Luxembourg évoque un 'environnement de marché difficile où la pression sur les prix s'intensifie', ce qui le conduit à prévoir que son Ebitda de 1er trimestre 2025 diminue par rapport au 4ème trimestre 2024.



La société dit par ailleurs anticiper une dette financière nette 'significativement plus élevée' au premier trimestre du fait de l'intégration de l'américain Universal Stainless & Alloy Products, une opération destinée à renforcer son positionnement sur le marché américain de l'aérospatial.



Suite à cette publication, l'action Aperam cotée sur Euronext Amsterdam, Paris et Bruxelles se repliait de 0,1% vendredi matin, mais affichait encore une hausse de l'ordre de 11% depuis le début de l'année.





Valeurs associées APERAM 28,36 EUR Euronext Amsterdam +0,14%