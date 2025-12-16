 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aperam monte de presque 4%, Morgan Stanley loue la résistance des résultats
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:51

Le titre Aperam s'inscrit en forte hausse mardi dans le sillage d'un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui salue la résistance des résultats publiés par le spécialiste de l'acier inoxydable.

Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent être passés à "surpondérer" sur la valeur, contre "pondération en ligne" jusqu'à présent, avec un nouvel objectif de cours établi à 40 euros, représentant un potentiel haussier de 16%.

La firme new-yorkaise salue (1) le modèle économique diversifié du groupe, qui va des alliages au recyclage de la ferraille en passant par une forte présence sur le marché brésilien et qui lui assure une forte résilience au niveau de ses performances financières, (2) son exposition à une reprise de la croissance en Europe et (3) un taux de conversion en trésorerie disponible (FCF) en tête du secteur (11% attendu en 2026, avant 13% à horizon 2027).

A 11h45, le titre grimpait de 3,9% à comparer avec un repli de 0,4% au même moment pour l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam. Ses gains atteignent plus de 40% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

APERAM
35,3200 EUR Euronext Amsterdam +3,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank