Aperam monte de presque 4%, Morgan Stanley loue la résistance des résultats
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:51
Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent être passés à "surpondérer" sur la valeur, contre "pondération en ligne" jusqu'à présent, avec un nouvel objectif de cours établi à 40 euros, représentant un potentiel haussier de 16%.
La firme new-yorkaise salue (1) le modèle économique diversifié du groupe, qui va des alliages au recyclage de la ferraille en passant par une forte présence sur le marché brésilien et qui lui assure une forte résilience au niveau de ses performances financières, (2) son exposition à une reprise de la croissance en Europe et (3) un taux de conversion en trésorerie disponible (FCF) en tête du secteur (11% attendu en 2026, avant 13% à horizon 2027).
A 11h45, le titre grimpait de 3,9% à comparer avec un repli de 0,4% au même moment pour l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam. Ses gains atteignent plus de 40% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|35,3200 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,34%
A lire aussi
-
Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, a déclaré mardi ignorer si le projet européen d'avion de combat du Scaf (Système de combat aérien du futur) se concrétiserait, estimant que son avenir dépendait en partie d'un éventuel réexamen par l'Allemagne de sa dépendance ... Lire la suite
-
par Kate Abnett L'Union européenne (UE) prévoit d'étendre sa future taxe carbone aux frontières à des produits tels que les pièces détachées automobiles, les réfrigérateurs et les machines à laver, montrent des documents provisoires de la Commission européenne ... Lire la suite
-
Nick Reiner, 32 ans, fils du cinéaste américain Rob Reiner, a été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère Michele Singer et placé en détention provisoire, selon la police de Los Angeles. Le jeune homme, connu pour ses addictions, a été incarcéré dans ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer