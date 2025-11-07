Aperam : Ebitda vu en baisse séquentielle au T4, rate les attentes au T3

La société de fabrication d'acier inoxydable Aperam ralentit sa production en Belgique

Aperam a annoncé vendredi que son Ebitda ajusté au quatrième trimestre devrait être légèrement inférieur par rapport à celui du troisième trimestre, le producteur d'acier inoxydable affichant un chiffre en-dessous des attentes au 30 septembre.

Sur la période, Aperam affiche un Ebitda de 74 millions d'euros sur juillet-septembre, alors que les analystes en attendaient 76 millions, selon un consensus d'entreprise.

En juillet, le groupe avait annoncé que son Ebitda au troisième trimestre allait être en baisse par rapport au deuxième trimestre.

