Aperam confirme ses objectifs pour le quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 08:41
L'Ebitda ajusté sur la période d'octobre à décembre devrait ainsi être inférieurs aux résultats du troisième trimestre (74 millions d'euros). Le spécialiste de l'acier inoxydable, de l'acier électrique, des alliages, des aciers spéciaux et du recyclage précise que le consensus des analystes pour l'Ebitda ajusté du quatrième trimestre s'établit actuellement à 68 millions d'euros. Quant à la dette, elle devrait être légèrement plus faible que celle des trois mois précédents (1,045 milliard d'euros), grâce à l'optimisation du besoin en fonds de roulement. L'objectif de réduction de la dette de plus de 200 millions d'euros entre la premier et le quatrième trimestre 2025 est en bonne voie. Côté perspectives, Aperam ne voit aucun signe de reprise en Europe au niveau de son carnet de commandes, l'augmentation de la demande étant uniquement liée à la saisonnalité. Des mesures de défense commerciale, qui doivent encore être finalisées et adoptées, ont été proposées par la Commission européenne. Il est toutefois peu probable qu'elles entrent en vigueur avant le 1er juillet 2026. Aperam prévoit une montée en puissance de leurs effets positifs au cours du second semestre de cette année.
Aperam dévoilera ses résultats du quatrième trimestre et annuels avant l'ouverture de la séance du 6 février 2026.
