16/12/2025

Aperam annonce des changements au Conseil d’Administration

Aperam SA APAM.AS :

* DES CHANGEMENTS AU SEIN DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUI PRENDRONT EFFET LE 1ER JANVIER 2026

* TIMOTEO DI MAULO, QUI QUITTERA SES FONCTIONS DE DG LE 31 DÉCEMBRE 2025, SERA COOPTÉ EN TANT QU'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(Rédaction de Gdansk)