Aperam annonce des changements au Conseil d’Administration

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par AFP Video•16.12.2025•15:43•
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite mardi à l'hôpital à celui qui a été surnommé le "héros de la plage de Bondi", Ahmed al Ahmed, qui a interrompu la fusillade la plus meurtrière que le pays ait connu depuis des décennies.
information fournie par AFP Video•16.12.2025•15:42•
Images de l'école où un élève âgé de 15 ans a attaqué tué un autre élève de 10 ans au couteau. L’élève a également attaqué un agent de sécurité et d'autres élèves, dans le village de Gorki-2, dans le district d'Odintsovo, dans la région de Moscou. Selon les enquêteurs, ...
Lire la suite
Le Parlement européen a voté mardi en faveur d'un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le marché commun sud-américain du Mercosur. L'accord de libre-échange avait été ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•16.12.2025•15:21•
Le groupe pharmaceutique américain Pfizer , qui a confirmé mardi ses prévisions pour l'exercice 2025, a annoncé que son chiffre d'affaires en 2026 devrait continuer d'être affecté par le reflux des cas de Covid-19 dans le monde mais également par des pertes d'exclusivité ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer