 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aperam annonce des changements au Conseil d’Administration
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 15:38

Aperam SA APAM.AS :

* DES CHANGEMENTS AU SEIN DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUI PRENDRONT EFFET LE 1ER JANVIER 2026

* TIMOTEO DI MAULO, QUI QUITTERA SES FONCTIONS DE DG LE 31 DÉCEMBRE 2025, SERA COOPTÉ EN TANT QU'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Texte original nEQbpLcd2a Pour plus de détails, cliquez sur APAM.AS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

APERAM
35,2400 EUR Euronext Amsterdam +3,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank