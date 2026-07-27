Apaisement au Moyen-Orient, la Fed en ligne de mire

Après une série d'attaques réciproques, les Etats-Unis et l'Iran tentent de calmer le jeu. Hier, le porte-parole de l'armée iranienne a affirmé que Téhéran avait arrêté de frapper ses voisins du Golfe depuis deux jours en réponse à l'arrêt des bombardements américains sur son territoire. L'ambassadeur des Etats-Unis aux Nations unies a déclaré que Donald Trump laissait "de la place" pour les négociations. Ce signal de désescalade rassure les marchés. Le Dow Jones devrait gagner 1,08%. Le Nasdaq est attendu en hausse de 1,35% et le S&P 500 devrait progresser de 0,88%.

Tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz et fermeté iranienne

Sur le front géopolitique, la situation reste toutefois sous haute tension. Ce lundi, la marine des Gardiens de la Révolution iraniens a empêché six navires de traverser le détroit d'Ormuz après qu'ils ont tenté d'y transiter par des routes non autorisées par les autorités iraniennes, a rapporté la télévision d'Etat.

Par ailleurs, malgré l'arrêt des affrontements entre les deux pays, l'Iran affirme ne pas discuter avec les Etats-Unis, contredisant les affirmations de Washington qui évoquait la veille la poursuite de discussions. "Des médiateurs peuvent nous transmettre des messages de la part des Américains concernant les évolutions actuelles dans la région. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes engagés dans aucune négociation avec les États-Unis, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire qualifiant les annonces américaines d'inventions diffusées de temps à autre."

Nette détente sur les cours du pétrole

Dans ce contexte d'accalmie, les cours du pétrole se replient nettement. Le Brent perd 10,5% à 90,43 dollars. Le WTI cède 7,4% à 84,06 dollars.

En parallèle de cette situation géopolitique, la Fed rendra sa décision de politique monétaire mercredi soir, à l'issue de sa réunion, la deuxième présidée par Kevin Warsh. Une majorité d'investisseurs anticipe un cinquième statu quo consécutif, maintenant les taux directeurs dans leur fourchette actuelle de 3,50 à 3,75%.

Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie à l'Amundi Investment Institute analyse la situation : "En attendant que les groupes de travail dévoilent leurs conclusions, et en l'absence d'indications sur l'orientation future de la politique monétaire, nous ne pouvons que faire référence aux données disponibles pour évaluer la prochaine décision de la Fed. Les chiffres de juin nous positionnent dans un contexte d'inflation meilleure que prévu. Mais nous sommes confrontés, d'un autre côté, à une escalade soudaine au Moyen-Orient, qui fait à nouveau augmenter les prix de l'énergie".

"Pour l'instant, en l'absence de signes d'effets de second tour, nous prévoyons que la Fed maintiendra ses taux directeurs à leur niveau actuel. La persistance d'une telle pression sur les coûts pourrait remettre en cause notre prévision de taux inchangés dans un avenir proche", détaille-t-elle.

Dans l'actualité des sociétés, Linde indique avoir signé six nouveaux accords d'achat d'électricité (PPA) portant sur de l'électricité renouvelable dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique), afin d'accroître l'approvisionnement de ses activités en énergie bas carbone.

Baker Hughes indique avoir enregistré une commande majeure au 2e trimestre auprès de Venture Global LNG afin de fournir une solution complète de liquéfaction pour son projet d'expansion CP2 LNG, en Louisiane.

Le groupe de spiritueux américain Brown-Forman (propriétaire du célèbre whisky Jack Daniel's,) a annoncé dimanche le rejet par son conseil d'administration de l'offre d'achat non sollicitée faite par Sazerac. Cette décision est principalement motivée par l'opposition de la famille fondatrice qui considère la proposition formulée par son rival comme "non réalisable".

Côté statistiques, après une chute de 4% en mai (révisée par rapport à une estimation initiale de -4,5%), les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont à peine augmenté de 0,3% en juin 2026, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 2,5%.