Apache affirme qu'une éventuelle grève n'aurait aucune incidence sur les flux des autres producteurs via le pipeline Forties au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - Une éventuelle grève des travailleurs offshore prévue ce mois-ci par le syndicat Unite sur les actifs d'Apache ne devrait pas empêcher d'autres entreprises d'utiliser le réseau de pipelines Forties, a déclaré la société énergétique américaine.

Le FPS revêt une importance particulière, car il achemine une partie du pétrole qui sert de référence pour la fixation des prix dans le commerce physique du pétrole de la mer du Nord.

* « D’après nos plans d’urgence actuels, nous ne pensons pas qu’une action syndicale affecterait la capacité des autres producteurs à poursuivre leurs activités via le Forties Pipeline System », a déclaré Apache dans un communiqué transmis à Reuters.

* Apache exploite le gisement pétrolier de Forties.

* Le FPS appartient à INEOS, qui en assure également l’exploitation. Il comprend plus de 500 miles (805 km) de pipelines destinés à transporter du pétrole brut et du gaz provenant de plus de 80 gisements offshore exploités par diverses entreprises énergétiques.

* Apache prévoit de maintenir du personnel expérimenté sur le hub Forties Charlie et d’assurer l’exploitation de l’usine ainsi que la continuité des flux, même si la production des cinq plateformes Forties exploitées par Apache venait à être suspendue, précise le communiqué.

* Le syndicat Unite a déclaré dimanche que plus de 160 travailleurs offshore d’Apache prévoyaient de se mettre en grève ce mois-ci.

* Apache continue de privilégier une résolution du litige par le dialogue, a ajouté le communiqué de la société.