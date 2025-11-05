APA dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à une forte demande de gaz naturel

La compagnie pétrolière et gazière APA

APA.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi, la forte demande de gaz naturel ayant permis de compenser la baisse de la production de pétrole.

Les prix moyens du gaz naturel ont bondi de 26% par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,25 dollars par million d'unités thermiques britanniques au cours du trimestre, alimentés par une augmentation de la demande d'énergie des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie.

APA a déclaré que le prix moyen trimestriel réalisé pour le gaz naturel était de 2,25 $ par millier de pieds cubes, en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente, tandis que sa production était en hausse d'environ 18 % à 932 millions de pieds cubes par jour (mmcfpd).

La production totale de la société a toutefois diminué d'environ 1 % pour atteindre 413 144 barils équivalent pétrole par jour (boepd), en raison d'une baisse de 9 % de la production de pétrole.

Les prix du pétrole ont baissé d'environ 14 %, à 67,43 dollars le baril.

La demande et les prix du brut ont chuté au cours du trimestre, alors que l'OPEP+ a accéléré ses augmentations de production et que les craintes d'une offre excédentaire se sont accrues dans un contexte de tensions commerciales menaçant la croissance mondiale et la demande d'énergie.

L'APA a relevé ses prévisions de production pétrolière aux États-Unis pour le quatrième trimestre à 123 000 bpj. Ce chiffre est toutefois inférieur aux 147 573 bpj annoncés il y a un an.

Parallèlement, dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts face à la volatilité des prix, APA a accéléré son plan d'économies et prévoit désormais de réaliser 350 millions de dollars d'économies annuelles d'ici à la fin de 2025, soit deux ans plus tôt que prévu.

La société prévoit également des économies annuelles supplémentaires de 50 à 100 millions de dollars d'ici la fin de 2026.

APA a affiché un bénéfice ajusté de 93 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 79 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Ses actions ont augmenté de 1,6 % dans les échanges prolongés.