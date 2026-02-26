APA Corp. en hausse grâce à un bénéfice du 4e trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du producteur de pétrole APA Corp APA.O augmentent de 1,3 % à 28,20 $ avant le marché

** La société a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes mercredi en fin de journée, bénéficiant d'une baisse des coûts d'exploitation qui a permis de compenser la baisse des prix des matières premières et une chute de la production

** APA annonce un bénéfice ajusté de 91 cents/shr au 4ème trimestre par rapport à une estimation de 64 cents/shr - données compilées par LSEG

** L'entreprise prévoit d'investir 2,1 milliards de dollars dans le capital en amont pour l'année en cours

** Toutefois, la compagnie a déclaré un bénéfice net de 279 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 354 millions de dollars de l'année précédente.

** En 2025, l'APA a augmenté de ~6%