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Aon serait sur le point de racheter USI Insurance à KKR dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 18:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aon Plc AON.N serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir la société de courtage en assurance USI Insurance Services auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N pour un montant d'environ 17 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'opération pourrait être annoncée dès lundi, précise l'article, à condition que les négociations aboutissent.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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