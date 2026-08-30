Aon serait sur le point de racheter USI Insurance à KKR dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars, selon le WSJ

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Aon Plc AON.N serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir la société de courtage en assurance USI Insurance Services auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N pour un montant d'environ 17 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'opération pourrait être annoncée dès lundi, précise l'article, à condition que les négociations aboutissent.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.