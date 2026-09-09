 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anton Rupert nommé vice-président de Richemont pour assurer la relève familiale
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 10:01
Ajouter Boursorama à vos sources

Le géant du luxe suisse Richemont a annoncé mercredi la nomination d'Anton Rupert, l'unique fils de Johann Rupert, le patron d'origine sud-africaine du groupe, au poste de vice-président du conseil d'administration, avec effet immédiat.

Dans un communiqué, Johann Rupert, âgé de 76 ans, explique que ce choix constitue une étape importante du plan de succession sur le long terme, rappelant que la force de Richemont a toujours été de s'appuyer sur la continuité de l'engagement de sa famille.

En 2022, Rupert avait indiqué avoir mis en place un plan de succession pour assurer la pérennité familiale, mais sans fournir davantage de détails, même si c'est selon toute vraisemblance son fils Anton qui est aujourd'hui idéalement positionné pour succéder à son père le moment venu.

Agé de 39 ans, Anton est avec ses soeurs Caroline et Hanneli l'un des trois enfants que Johann Rupert a eus avec sa femme Gaynor.

Peu présent médiatiquement, il siège toutefois au conseil d'administration du propriétaire des joailliers Cartier, Van Cleef & Arpels et Vacheron, depuis 2017.

Un jalon clé du plan de succession

Aux côtés de Bram Schot, l'autre vice-président du conseil d'administration, qui sera chargé des questions de gouvernance, Anton aura la responsabilité de garantir la créativité et la ligne conductrice des nombreuses maisons que compte le groupe.

La famille Rupert s'appuie sur un modèle systématique d'actionnariat différencié pour assurer son contrôle sur ses différents conglomérats, dont Richemont.

En date du 31 mars dernier, la holding familiale Compagnie Financière Rupert détenait plus de 6,4 millions d'actions "A" et 537,5 millions d'actions "B" lui permettant de contrôler 10,18% du capital mais 50,6% des droits de vote de l'entreprise.

A la Bourse de Zurich, l'action Richemont "A" cédait 1,9% mercredi matin dans les premiers échanges, mais affiche encore un gain de l'ordre de 4,7% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
179,900 CHF Swiss EBS Stocks -2,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Le bénéfice net d'Inditex grimpe de 6,8% au premier semestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.09.2026 09:56 

    Le géant espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net grimper de 6,8% au premier semestre, à près de 3 milliards d'euros, porté par une croissance des ventes de l'ensemble des marques du groupe. "Les collections printemps/été ont rencontré ... Lire la suite

  • An Ariane 6 rocket launches from the Guiana Space Centre carrying the MTG-I2 (Meteosat ( AFP / RONAN LIETAR )
    Sommet spatial: l'Europe cherche sa place entre les États-Unis et la Chine
    information fournie par AFP 09.09.2026 09:54 

    Prise en étau entre les États-Unis et la Chine, l'Europe entend défendre sa place dans l'espace au premier sommet international qui s'ouvre mercredi à Paris, boudé par les géants américains et en l'absence du chancelier allemand, co-hôte de l'évènement. Les industriels ... Lire la suite

  • MANITOU : Le mouvement reste haussier
    MANITOU : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 09.09.2026 09:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Google va investir 13 milliards d'euros dans des infrastructures numériques en Finlande ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Google va investir 13 milliards d'euros dans des infrastructures numériques en Finlande
    information fournie par AFP 09.09.2026 09:38 

    Google a annoncé mercredi investir dans les deux prochaines années au moins 13 milliards d'euros en Finlande dans des projets d'infrastructures numériques, y compris des centres de données destinés à faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle. "Il ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,75 +0,36%
BIOPHYTIS
0,0728 +0,41%
CAC 40
8 242,33 -0,91%
HAFFNER ENERGY
0,61 -3,02%
SOITEC
143,7 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank