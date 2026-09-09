Anton Rupert nommé vice-président de Richemont pour assurer la relève familiale

Le géant du luxe suisse Richemont a annoncé mercredi la nomination d'Anton Rupert, l'unique fils de Johann Rupert, le patron d'origine sud-africaine du groupe, au poste de vice-président du conseil d'administration, avec effet immédiat.

Dans un communiqué, Johann Rupert, âgé de 76 ans, explique que ce choix constitue une étape importante du plan de succession sur le long terme, rappelant que la force de Richemont a toujours été de s'appuyer sur la continuité de l'engagement de sa famille.

En 2022, Rupert avait indiqué avoir mis en place un plan de succession pour assurer la pérennité familiale, mais sans fournir davantage de détails, même si c'est selon toute vraisemblance son fils Anton qui est aujourd'hui idéalement positionné pour succéder à son père le moment venu.

Agé de 39 ans, Anton est avec ses soeurs Caroline et Hanneli l'un des trois enfants que Johann Rupert a eus avec sa femme Gaynor.

Peu présent médiatiquement, il siège toutefois au conseil d'administration du propriétaire des joailliers Cartier, Van Cleef & Arpels et Vacheron, depuis 2017.

Un jalon clé du plan de succession

Aux côtés de Bram Schot, l'autre vice-président du conseil d'administration, qui sera chargé des questions de gouvernance, Anton aura la responsabilité de garantir la créativité et la ligne conductrice des nombreuses maisons que compte le groupe.

La famille Rupert s'appuie sur un modèle systématique d'actionnariat différencié pour assurer son contrôle sur ses différents conglomérats, dont Richemont.

En date du 31 mars dernier, la holding familiale Compagnie Financière Rupert détenait plus de 6,4 millions d'actions "A" et 537,5 millions d'actions "B" lui permettant de contrôler 10,18% du capital mais 50,6% des droits de vote de l'entreprise.

A la Bourse de Zurich, l'action Richemont "A" cédait 1,9% mercredi matin dans les premiers échanges, mais affiche encore un gain de l'ordre de 4,7% depuis le début de l'année.