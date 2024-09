Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Antin: le titre monte, 1er semestre jugé de bonne facture information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - L'action Antin Infrastructure Partners s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris, les analystes estimant que le fonds d'investissement a signé un premier semestre 'de bonne facture'.



Dans un communiqué, le groupe dit avoir signé des résultats financiers 'solides' avec une croissance de 6,4% de son chiffre d'affaires et un Ebitda sous-jacent en hausse de 1,4%.



La progression de son résultat net sous-jacent s'est établie à 1,5 %.



Indicateur très suivi dans le secteur, ses actifs sous gestion ont augmenté de 3% pour atteindre 31,7 milliards d'euros à la fin du semestre.



Antin fait par ailleurs état d'une performance 'robuste' au niveau de ses investissements, tous ses fonds évoluant 'conformément ou au-delà des prévisions'.



Son fonds 'Flagship Fund V' atteignait 9,4 milliards d'euros au 30 juin, ce qui fait dire au groupe que ce dernier en bonne voie pour dépasser son objectif de 10 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.



Antin a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2024.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF qui affichent une opinion 'neutre' sur la valeur, évoquent des résultats de bonne facture, tout en prévenant que 2024 sera une 'année de transition'.



'Le fundraising du fond Flagship V est pour l'instant sous l'objectif des 10 milliards d'euros, les cessions prévues sur l'année restent faibles (une cession uniquement)', soulignent-ils.



'Pour les investissements, si certains n'appellent pas de commentaires, d'autres sont soit très audacieux, selon nous (nous pensons à Proxima, pour venir concurrencer la SNCF), soit annulés (Excellence Imagerie)', ajoutent-ils.



A 10h20, l'action grimpait ainsi de 3,3%, alors que le marché parisien affichait au même moment un gain de l'ordre de 0,3%.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS 12,14 EUR Euronext Paris +6,49%