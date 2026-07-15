Anticipant une forte hausse de sa valorisation, les investisseurs préparent leurs offres en vue de l'introduction en bourse de 8,6 milliards de dollars du géant des semi-conducteurs CXMT

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* L'introduction en bourse de CXMT, d'un montant de 8,6 milliards de dollars, ouvrira jeudi à la souscription des investisseurs

* Les investisseurs tablent sur une valorisation initiale de plusieurs milliers de milliards de yuans pour CXMT

* La croissance de CXMT s'appuie sur un cycle haussier porté par l'IA et sur l'autonomie technologique

par Summer Zhen et Samuel Shen

Les investisseurs chinois qui souhaitent souscrire aux actions de l'introduction en bourse de CXMT, d'un montant de 8,6 milliards de dollars, parient que la valorisation du fabricant chinois de puces électroniques va être multipliée par dix après son entrée en bourse à Shanghai, grâce à un cycle haussier porté par l'IA et à l'ambition de Pékin d'atteindre l'autonomie technologique.

L'offre publique initiale de CXMT , ou ChangXin Memory Technologies 688825.SS , sera la plus importante introduction en bourse en Asie depuis le début de l'année. Elle intervient à un moment où Pékin s'efforce d'atteindre l'autonomie dans le secteur des semi-conducteurs, dans un contexte de rivalité technologique intense avec les États-Unis.

Wu Zhou, gestionnaire de fonds chez Shenzhen Deyuan Investment, a déclaré qu’il ferait une offre d’achat sur les nouvelles actions de CXMT, pariant que le premier fabricant chinois de puces mémoire parviendra un jour à grignoter des parts de marché aux géants mondiaux tels que les sud-coréens Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

"La valorisation de CXMT devrait dépasser les 3 000 milliards de yuans (443,33 milliards de dollars) après son introduction en bourse… et pourrait même atteindre 5 000 milliards de yuans", a déclaré M. Wu, ajoutant que quiconque remporterait la partie « tirage au sort » de la souscription à l’introduction en bourse ferait des bénéfices.

Ce chiffre est à comparer à une valorisation de 579,18 milliards de yuans après que la société a fixé mardi le prix de son offre à 8,66 yuans par action. L’introduction en bourse sera ouverte à la souscription des investisseurs particuliers et institutionnels pendant une seule journée, jeudi.

Son introduction en bourse à Shanghai est prévue pour le 27 juillet, selon des sources proches du dossier. Celles-ci ont souhaité rester anonymes, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. CXMT, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters, n’a pas encore officiellement communiqué le calendrier de son introduction en bourse.

M. Wu estime que CXMT, le plus grand fabricant chinois de puces de mémoire vive dynamique (DRAM) – utilisées pour équiper les smartphones, les serveurs, les ordinateurs et d’autres appareils électroniques – "deviendra un géant mondial" après une expansion de sa capacité de production qui s’inscrit dans le cadre d’un super-cycle porté par l’intelligence artificielle.

"Si l’on prend l’exemple de Micron, Samsung et SK Hynix, ce sont toutes des entreprises dont la valeur avoisine les mille milliards de dollars, malgré la volatilité récente", a déclaré Eddie Tam, directeur des investissements chez Central Asset Investments, à Hong Kong.

CXMT est le quatrième fabricant mondial de DRAM, derrière SK Hynix, Samsung Electronics et Micron MU.O .

M. Tam a indiqué que la valorisation de CXMT à l’occasion de son introduction en bourse semblait très bon marché, même en tenant compte du retard de deux à quatre ans de la Chine par rapport aux principaux acteurs du secteur dans les technologies DRAM et de mémoire à large bande passante (HBM). Il s’attend à ce que les actions de CXMT "multiplient leur cours par plusieurs" dès leur premier jour de cotation.

FRÉNÉSIE DES INVESTISSEURS

Yao Kai, gestionnaire de fonds chez Shanghai Zhuangyan Private Fund Management, a déclaré qu’il allait lui aussi enchérir sur les actions de CXMT "pour tenter sa chance", mais qu’il craignait que cette introduction en bourse ne fasse chuter les autres valeurs technologiques.

L’introduction en bourse de CXMT, la plus importante jamais réalisée par un fabricant de puces en Chine, représente la dernière initiative de Pékin visant à canaliser des capitaux vers des secteurs stratégiques essentiels dans le cadre de sa rivalité avec Washington.

La société, qui a été désignée comme une entreprise militaire chinoise par le ministère américain de la Défense sous l’administration Biden, a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour moderniser ses lignes de production et ses technologies.

Si l’option de surallocation liée à l’introduction en bourse est pleinement exercée, le produit brut s’élèverait à environ 66,6 milliards de yuans, selon un document déposé mardi.

"Je vais sans aucun doute souscrire aux actions de CXMT. C'est une évidence", a déclaré Chen Zhi, un investisseur basé à Shanghai, ajoutant que les chances d'obtenir ces actions sont minces, car la Chine utilise un système de tirage au sort pour attribuer les nouvelles actions, qui sont en nombre limité.

Dans un communiqué publié mercredi, CXMT a indiqué que le prix de l’introduction en bourse valorisait la société à plus de 300 fois ses bénéfices prévus pour 2025 et à environ 5 fois sa valeur comptable.

Alors que certains investisseurs se demandent si le secteur des semi-conducteurs n’est pas surévalué et si les dépenses en IA des hyperscalers peuvent se maintenir à leur rythme actuel, d’autres balayent les inquiétudes liées à ces valorisations élevées, invoquant la demande en plein essor pour les puces mémoire.

Le premier fabricant chinois de puces sous contrat, Semiconductor Manufacturing International Corp, a été coté à Shanghai en juillet 2020 et le cours de son action a presque diminué de moitié par rapport à son prix d’introduction en un peu plus de deux mois.

Pour l’instant, les investisseurs misent sur les perspectives favorables de croissance des bénéfices de CXMT.

Le chiffre d’affaires de CXMT au premier trimestre a atteint 50,8 milliards de yuans, en hausse de 700% par rapport à l’année précédente, tandis que la société a enregistré un bénéfice net de 25 milliards de yuans, après avoir affiché une perte de 1,6 milliard de yuans l’année précédente, selon son prospectus.

Le gestionnaire de fonds Wu s’attend à ce que le bénéfice de CXMT atteigne 100 milliards de yuans cette année.

"Avec l’essor fulgurant des voitures autonomes, des robots et des ordinateurs personnels dotés d’intelligence artificielle, la demande en puces mémoire va exploser", a-t-il déclaré.

(1$ = 6,7670 yuans renminbi)