Anti-obésité: un traitement d'Eli Lilly plus efficace que le sémaglutide pour les patients sans diabète

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le laboratoire américain Eli Lilly a annoncé lundi que son médicament anti-obésité, Mounjaro, basé sur la molécule tirzépatide, présentait une efficacité supérieure à la molécule concurrente sémaglutide chez les adultes obèses mais sans diabète.

Publiés dimanche dans la revue scientifique New England Journal of Medicine, les résultats d'une étude en phase avancée ont montré que le traitement par tirzepatide s'est avéré supérieur au traitement par sémaglutide "en ce qui concerne la réduction du poids et du tour de taille à la semaine 72", soit un an et 5 mois.

Dans cet essai mesurant l'efficacité et la sécurité du tirzépatide par rapport au sémaglutide chez les adultes souffrant d'obésité ou en surpoids mais sans diabète, 751 participants avaient été répartis de manière aléatoire soit dans le groupe ayant reçu le traitement à base de tirzépatide soit dans celui ayant reçu le sémaglutide.

Après 72 semaines de traitement, la perte de poids moyenne observée avec Mounjaro atteignait 20,2%, contre 13,7% pour le sémaglutide.

Quant au changement du tour de taille, la diminution moyenne était de 18,4 cm par rapport à la valeur de départ jusqu'à la semaine 72 avec le tirzepatide et de 13 cm avec le sémaglutide.

"Cette étude vient confirmer l'intérêt des médicaments dans la prise en charge des patients en situation d’obésité", souligne dans un communiqué le laboratoire Lilly en France.

Le médicament Mounjaro et son concurrent Wegovy du laboratoire danois Novo Nordisk sont commercialisés depuis l'automne 2024 en France.

Ils font partie des analogues du GLP-1 (aGLP-1), une classe de médicaments qui mime une hormone intestinale, stimule la sécrétion d'insuline et procure une sensation de satiété.

Ils ne sont pas inscrits au remboursement et leur prix est donc fixé librement.