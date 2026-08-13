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Anthropic viserait une valorisation record de 2 000 milliards de dollars
information fournie par AOF 13/08/2026 à 06:52
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(Zonebourse.com) - Le créateur de Claude pourrait entrer en Bourse dès octobre avec une valorisation supérieure à 2 000 milliards de dollars, selon les informations obtenues par le Financial Times. Une ambition portée par une croissance spectaculaire, malgré une concurrence accrue et des tensions avec Washington.

Les actionnaires d'Anthropic anticipent une introduction en Bourse en octobre à plus de 2 000 milliards de dollars. L'opération dépasserait celle de SpaceX et deviendrait la plus importante IPO jamais réalisée. Cette ambition repose sur l'envolée des revenus. Les investisseurs interrogés par le FT estiment que le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic pourrait atteindre 100 à 120 milliards de dollars fin 2026, soit plus de dix fois son niveau du début de l'année.

Selon l'un d'eux, une entreprise affichant une croissance annuelle de 800% pourrait se négocier au minimum 30 fois ses revenus, ce qui valoriserait Anthropic 3 000 milliards de dollars. Palantir et Nebius ont récemment atteint des multiples proches de 55 fois leurs revenus. Les dirigeants n'ont toutefois pas encore fixé de valorisation cible. Anthropic a déposé en juin des documents auprès de la SEC et se trouve désormais dans une période de réserve limitant ses communications sur ses performances financières.

La start-up de Dario Amodei a gagné du terrain cette année face à OpenAI et Google, notamment auprès des entreprises. Ses revenus annualisés avaient dépassé 47 milliards de dollars en mai, tandis que près de 100 milliards ont été investis dans le groupe en 2026. Sa valorisation a ainsi atteint 965 milliards de dollars en mai, dépassant pour la première fois celle d'OpenAI.

Washington en épée de Damoclès

Mais Anthropic reste confronté à la concurrence chinoise, aux pressions réglementaires et à un conflit persistant avec l'administration Trump. Les restrictions américaines à l'exportation ont notamment contraint Anthropic à retirer brièvement ses modèles Fable 5 et Mythos 5 en juin. L'épisode a inquiété certains clients et contribué à ralentir temporairement la croissance de l'entreprise.

Autre risque : le prix. Le modèle phare d'Anthropic coûte plus de deux fois et demie plus cher que celui d'OpenAI, alors que les entreprises cherchent à maîtriser leurs dépenses d'IA et que des modèles chinois beaucoup moins coûteux gagnent en performance.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 06:52:00.

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