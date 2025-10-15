Anthropic vise à presque tripler son chiffre d'affaires annualisé en 2026, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Anthropic prévoit un chiffre d'affaires annualisé de 26 milliards de dollars en 2026

*

Anthropic prévoit un chiffre d'affaires annualisé de 9 milliards de dollars d'ici à la fin de 2025

*

Les entreprises clientes représentent 80 % du chiffre d'affaires d'Anthropic

(Ajout de détails sur le lancement du nouveau modèle d'IA d'Anthropic au paragraphe 4, mise à jour du chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI au paragraphe 8) par Krystal Hu et Deepa Seetharaman

La startup d'intelligence artificielle Anthropic prévoit de plus que doubler et potentiellement de tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine, grâce à l'adoption rapide de ses produits d'entreprise, selon deux personnes familières avec le sujet.

L'entreprise est en bonne voie pour atteindre un objectif interne de 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel - un calcul du chiffre d'affaires annuel extrapolé à partir du rythme actuel des ventes - d'ici la fin de l'année 2025, ont déclaré ces personnes. Pour 2026, Anthropic s'est fixé des objectifs encore plus agressifs: un scénario de base de plus du double pour atteindre 20 milliards de dollars de revenus annualisés et un scénario optimal de 26 milliards de dollars, ont déclaré ces personnes, qui ont requis l'anonymat pour discuter de chiffres privés.

Anthropic a déclaré à Reuters que son chiffre d'affaires annuel approchait les 7 milliards de dollars ce mois-ci, mais a refusé de commenter les projections futures. La société a déclaré que son chiffre d'affaires annuel était supérieur à 5 milliards de dollars en août. Anthropic a présenté mercredi une nouvelle version de son modèle d'IA le moins cher, Haiku, dans le cadre d'un effort plus large visant à attirer les entreprises qui recherchent des systèmes d'IA performants et nettement moins chers que ses modèles plus avancés. Le modèle Haiku 4.5 se vend environ un tiers du prix de Sonnet 4, l'un de ses modèles de taille moyenne.

LA DEMANDE D'IA MONTE EN FLÈCHE

Les projections de revenus soulignent la forte demande des entreprises pour les outils d'IA générative et expliquent l'enthousiasme des investisseurs, même si les dépenses d'IA, en particulier dans le domaine de l'infrastructure, font l'objet d'un examen minutieux. Certains craignent que le niveau d'investissement ne soit pas viable.

L'expansion est alimentée par l'adoption de produits d'entreprise, qui sont conçus pour les organisations. Anthropic compte plus de 300 000 clients professionnels et entreprises, qui représentent environ 80 % de son chiffre d'affaires.

L'entreprise vend l'accès à ses modèles par l'intermédiaire d'interfaces de programmation d'applications, qui sont des outils permettant à différents logiciels de communiquer. Elle propose notamment l'outil de génération de code Claude Code, qui a atteint un chiffre d'affaires annualisé de près d'un milliard de dollars depuis son lancement au début de l'année, a ajouté l'une des personnes interrogées.

La trajectoire des revenus positionne Anthropic comme un rival du fabricant de ChatGPT, OpenAI. OpenAI a déclaré avoir franchi la barre des 13 milliards de dollars de revenus annualisés en août, et est en passe d'atteindre plus de 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, grâce à la croissance continue de ChatGPT, l'assistant génératif d'IA qui compte plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. L'évolution du chiffre d'affaires d'Anthropic fait suite à une période de fortes levées de fonds et d'augmentation de la valeur de la startup basée à San Francisco. La société a récemment été évaluée à 183 milliards de dollars après avoir levé 13 milliards de dollars dans le cadre d'une série F dirigée par ICONIQ, ce qui a plus que doublé son évaluation de 61,5 milliards de dollars en mars.

Soutenue par des entreprises technologiques telles que Alphabet's GOOGL.O Google et Amazon.com AMZN.O , Anthropic développe la famille Claude de grands modèles de langage, qui sont en concurrence avec la série GPT d'OpenAI. L'entreprise met l'accent sur la sécurité de l'IA et la construction de modèles pour les cas d'utilisation en entreprise. Ses modèles ont contribué à l'essor de startups de génération de code telles que Cursor. Anthropic a étendu ses ventes aux gouvernements et a poursuivi son développement en dehors des États-Unis. En août, elle a déclaré qu'elle offrirait son modèle Claude au gouvernement américain pour 1 dollar. La société prévoit d'ouvrir son premier bureau à Bengaluru, en Inde, en 2026 - son deuxième plus grand marché après les États-Unis - et a l'intention de tripler sa main-d'œuvre internationale et de multiplier par cinq son équipe d'IA appliquée cette année pour répondre à la demande croissante.