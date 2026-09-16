Anthropic va regrouper les fonctionnalités de Claude AI au sein d'une seule interface et lance des outils de gestion de documents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a annoncé mercredi qu'elle regroupait les fonctionnalités de chat et de Cowork de son assistant IA Claude au sein d'une interface unique et qu'elle lançait de nouveaux outils de gestion de documents et de présentations.

La société va également intégrer son outil de création visuelle, Claude Design, à l’interface principale. Ces changements interviennent après que des utilisateurs se sont plaints de devoir choisir l’outil adapté à chaque tâche, a-t-elle précisé.

L'initiative d'Anthropic fait suite au lancement en juillet par OpenAI de ChatGPT Work , qui combinait son chatbot avec son outil de codage Codex, soulignant ainsi la course entre ces deux géants , en passe d'entrer en bourse , pour conquérir les clients professionnels et les non-codeurs cherchant à utiliser des outils de travail basés sur l'IA.

Les utilisateurs n’auront plus besoin de passer d’un outil à l’autre, et Claude déterminera et déploiera automatiquement les fonctionnalités requises pour une tâche, a déclaré Anthropic.

La société lance également Claude Docs et Claude Slides en version bêta, permettant aux utilisateursde créer des documents, des présentations et des conceptions visuelles au cours d’une seule conversation.

Cet outil d’IA permettra également aux utilisateurs de créer et d’exporter des documents vers Google Docs ou Microsoft Word, ainsi que des présentations vers PowerPoint ou au format PDF.

Cette mise à jour sera d’abord déployée pour les formules d’abonnement Pro et Max sur le Web, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles au cours des prochaines semaines, puis pour les formules Team et Free, a précisé Anthropic.